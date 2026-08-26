باقری: توسعه بهاباد در گرو خدمت جهادی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بهاباد که با محوریت هفته دولت و به یاد شهید عباس مهری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای خدمت و شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: حضور استاندار یزد و افتتاح طرحهای هفته دولت، دستاوردی ارزشمند و مایه خیر و برکت برای این شهرستان است.
وی با اشاره به بهرهبرداری از پروژههای زیرساختی گفت: در هفته دولت امسال، بیش از ۲۶ پروژه عمرانی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال در شهرستان بهاباد به بهرهبرداری رسید.
فرماندار بهاباد با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر توسعه شهرستان تصریح کرد: خدمت صادقانه و تلاش مضاعف مسئولان، شتابدهنده مسیر توسعه است و تمامی مدیران دستگاههای اجرایی باید با روحیه جهادی، جدیت در میدان خدمت و رفع موانع موجود، زمینه پیشرفت همهجانبه شهرستان را فراهم کنند.
باقری با بیان اینکه فرصت خدمتگزاری به مردم، نعمتی ارزشمند برای ساختن آیندهای بهتر است، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی برنامههای مدیران باید رضایتمندی مردم و گرهگشایی از مشکلات آنان باشد.
در پایان این نشست، مسائل و چالشهای اجرایی شهرستان با حضور امامجمعه و مسئولان دستگاههای اجرایی بررسی شد.
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