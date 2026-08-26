غیاثی: نیروهای مسلح کشور در اوج آمادگی پدافندی و عملیاتی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی، ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی که با حضور جمعی از مسئولان، فعالان فرهنگی و پیشکسوتان برگزار شد، اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری از مسیر عاشورایی، در اوج آمادگی پدافندی و عملیاتی قرار دارند و با برخورداری از بانک اطلاعاتی جامع و اشراف دقیق بر نقاط هدف، محاسبات دشمن را بهکلی برهم زدهاند.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به سناریوهای ناکام بدخواهان نظام تصریح کرد: دشمنان با تصور اینکه میتوانند از طریق اقدامات ایذایی یا ایجاد بیثباتسازی و فتنهانگیزی داخلی به اهداف خود دست یابند، در میدان عمل با اقتدار و هوشیاری نیروهای مسلح مواجه شده و در بنبست و سردرگمی کامل قرار گرفتهاند؛ چرا که به خوبی میدانند آزمودن مجدد اراده ملت ایران حاصلی جز شکست و افتضاح بیشتر برای آنان نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه نیروهای مسلح تحرکات اندیشکدهها و اتاقهای فکر نظام سلطه و رژیم صهیونیستی را بهطور مستمر رصد و تحلیل میکنند، افزود: ارتش، سپاه و فرماندهی انتظامی در کنار یکدیگر با تمام توان برای صیانت از امنیت و منافع ملت عظیمالشأن ایران پای کار ایستادهاند. نیروهای مسلح در تبعیت محض از فرماندهی معظم کل قوا عمل میکنند و تحت تأثیر هیچ جریان یا جایگاه سیاسی قرار نمیگیرند.
غیاثی با تأکید بر بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پیرامون حفظ انسجام و وحدت ملی خاطرنشان کرد: دولت محترم در حد توان خود در حال تلاش و خدمترسانی است و اگرچه ممکن است نقدهایی نیز وجود داشته باشد، اما آنچه در شرایط کنونی اهمیت اساسی دارد، حفظ وحدت کلمه، پرهیز از دوقطبیسازیهای کاذب و تقویت یکپارچگی جامعه است.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) همچنین با قدردانی از مجاهدتهای خالصانه و شبانهروزی حجتالاسلام صاحبقرانی در دوران تصدی مدیریت ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، بیان کرد: در بزنگاههای مختلف فرهنگی و مقابله با فتنهانگیزیهای دشمن در میدان، هماهنگیهای منسجم و تعامل بسیار ارزشمندی با هیئات مذهبی، تشکلهای مردمی و ستایشگران اهلبیت (ع) صورت گرفت.
وی با تبریک انتصاب حجتالاسلام همتیفر بهعنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، از آمادگی کامل مجموعه سپاه و بسیج برای تداوم و تقویت همکاریها خبر داد و یادآور شد: فعالسازی ظرفیتهای مردمی و هویتبخشی به حلقههای میانی یکی از ارکان مهم جهاد تبیین و فعالیتهای فرهنگی است و انشاءالله این همافزایی متناسب با مقتضیات زمان و با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
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