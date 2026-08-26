تالار علم و خلاقیت کتابخانه مرکزی سمنان افتتاح شد

سعید دهقانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهرهبرداری از تالار علم و خلاقیت کتابخانه مرکزی سمنان در هفته دولت اظهار کرد: این تالار با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده و با رویکرد ایجاد محیطی پویا، جذاب و تعاملی برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است.
وی ادامه داد: کتابخانههای عمومی امروز صرفاً محلی برای امانت گرفتن و مطالعه کتاب نیستند، بلکه باید به مراکزی برای یادگیری، تجربه، خلاقیت، گفتوگو و پرورش استعدادهای نسل جدید تبدیل شوند و ایجاد تالار علم و خلاقیت نیز در همین راستا انجام شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان بیان کرد: در طراحی این فضا تلاش شده محیطی فراهم شود که کودکان و نوجوانان بتوانند در کنار مطالعه، با فعالیتهای خلاقانه و تجربه محور نیز ارتباط برقرار کنند و زمینه برای تقویت مهارتهای فکری، پرسشگری، کار گروهی و خلاقیت آنان فراهم شود.
دهقانلو ادامه داد: ایجاد چنین فضاهایی میتواند نقش مهمی در افزایش جذابیت کتابخانهها برای نسل کودک و نوجوان داشته باشد و موجب شود کتابخانه از یک فضای صرفاً مطالعاتی به محیطی زنده برای تعامل، تجربه آموزی و رشد فکری تبدیل شود.
وی همچنین از افتتاح فضای CIP و اتاقکهای مطالعه خصوصی کتابخانه مرکزی سمنان خبر داد و گفت: این بخشها نیز با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد ریال ایجاد و به بهرهبرداری رسیدهاند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان خاطرنشان کرد: فضای CIP و اتاقکهای مطالعه خصوصی با هدف پاسخگویی به نیاز مخاطبانی ایجاد شده است که برای مطالعه، پژوهش و فعالیتهای علمی و آموزشی به محیطی آرام، اختصاصی و به دور از حواسپرتی نیاز دارند.
دهقانلو تصریح کرد: دانشجویان، پژوهشگران، دانشآموزان، نویسندگان و سایر علاقهمندان به مطالعه و فعالیتهای علمی میتوانند از ظرفیت این فضاها بهرهمند شوند و شرایط مناسبتری برای مطالعه فردی، انجام پژوهش و فعالیتهای علمی خود داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی خدمات کتابخانههای عمومی افزود: توسعه فضاهای تخصصی و متناسب با نیاز گروههای مختلف مخاطبان، یکی از اولویتهای مهم در مسیر ارتقای کیفیت خدمات کتابخانهای است و تلاش داریم کتابخانههای عمومی استان سمنان بیش از گذشته به محیطهایی چند منظوره و پاسخگو به نیازهای فرهنگی، آموزشی و علمی جامعه تبدیل شوند.
نظر شما