به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مراسم گرامیداشت دولتمردان شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد : دشمن همیشه تلاش کرده است تا دولتها را از صف مردم جدا کند، اما زهی خیال باطل، لذا دولتهای ما با شهدایی که در آن راه تقدیم کردهاند، نشان داده اند در کنار همه اقشار مردم بوده اند.
وی افزود : برای دولتمردان، ارزش و فضیلت این است که با صبر ، پوششدهنده بزرگی، زندگی صادقانه و شجاعانه شهید رجایی را داشته باشد.
کاظمی اظهار کرد: شما این رفتار را در رؤسای جمهور میبینیم؛ در شهید رئیسی عزیز و امروز در خصوص جناب آقای دکتر پزشکیان، این رفتارهای بسیار ارزشمند را ما شاهد هستیم که شب و روزهای کار مردم، کنار، صادقانه و مردمی، در وسط میدان، لحظهای از دغدغههایی غافل نیستند و اینها برای ما ارزش است.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: جا دارد سپاسگزاری کنم از همه عزیزان، بهویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که این افتخار را به خرج دادند و در واقع نگاه دولت ایثار را ایجاد کردند. در عین حال امیدواریم بتوانیم راه این شهدا را انشاءالله با عزت و سربلندی ادامه دهیم و سربلند عزیز را رقم بزنیم.
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