«سرزمین کهن» باز هم قربانی گرفت/ برکناری مدیر گروه سریال شبکه سه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اعتراضات به سریال «سرزمین کهن» که به توبیخ عوامل و دست اندرکاران آن و در نهایت توقف پخش سریال منجر شد، مدیر گروه سریال شبکه سه محمودرضا تخشید نیز حکم برکناری خود را دریافت کرد.

پیش از این عزت‌الله ضرغامی در نامه‌ای خطاب به علی دارابی نسبت به سریال «سرزمین کهن» که باعث اعتراضات برخی از هم وطنان بختیاری شده بود تذکر داده بود.

تخشید به عنوان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه، محمد مسعود تهیه‌کننده سریال، کمال تبریزی کارگردان سریال و عباس سلیمی نمین مشاور تاریخی پروژه در نامه‌ای شبهات ایجاد شده درباره سریال را پاسخ داده بودند.

تخشید سال‌ها در شبکه سه با علی اصغر پورمحمدی همکاری کرده بود و در زمان حضور پورمحمدی در شبکه تهران نیز کنار او بود.

شنیده می‌شود محمدرضا شریفی مدیر گروه فیلم‌های تلویزیونی و تفریحات شبکه سه موقتا سرپرستی گروه سریال را برعهده خواهد داشت.

امروز به خبرنگاران اعلام شد که روی تابلوی نصب شده در ساختمان شبکه سه حکمی بر مبنی بر اینکه محمودرضا تخشید مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه برکنار شده است، دیده می‌شود.

در تماس خبرنگار مهر با مدیر شبکه 3، مدیر روابط عمومی شبکه سه، مدیر روابط عمومی سیما و مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای پیگیری کم و کیف این برکناری موفق به برقراری ارتباط با هیچ‌یک از آنها نشدیم.