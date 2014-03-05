بلوار جانباز مشهد از شنبه مسدود مي شود/ مشكلي براي تردد مسافران نوروزي ايجاد نمي شود

عليرضا حسن آبادي در گفتگو با مهر اظهار كرد: اجراي عمليات پل روگذر از شنبه آغاز و تا پايان تابستان 93 بهره برداري مي شود.

وي با اعلام اينكه مسدود شدن اين بلوار مشكلي براي زائران و مسافران نوروزي ايجاد نخواهد كرد يادآور شد: عمليات ساخت اين پل در ايام تعطيلات نوروزي هم ادامه مي يابد.

وي در خصوص تغيير مسير ترافيك در اين بلوار گفت: مسيرها به سمت بلوار ساجدي و بلوار فرامرزعباسي منتقل خواهد شد.

وي با تاكيد بر مسدود شدن محدوده تقاطع بولوار فرامرز عباسی - جانباز تا بولوار آزادی به دلیل اجرای عملیات پل روگذر گفت: ممكن است به خاطر معارض هاي درمسير احداث اتمام عمليات پروژه طولاني تر نيز بشود.