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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۳۷

حسن آبادي خبر داد:

بلوار جانباز مشهد از شنبه مسدود مي شود/ مشكلي براي تردد مسافران نوروزي ايجاد نمي شود

بلوار جانباز مشهد از شنبه مسدود مي شود/ مشكلي براي تردد مسافران نوروزي ايجاد نمي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: سخنگوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری مشهد از مسدود شدن بلوار جانباز تا بلوارآزادي مشهد خبر داد و تاكيد كرد: بستن اين بلوار مشكلي براي تردد مسافران نوروزي مشهد ايجاد نخواهد كرد.

 عليرضا حسن آبادي در گفتگو با مهر اظهار كرد: اجراي عمليات پل روگذر از شنبه آغاز و تا پايان تابستان 93 بهره برداري مي شود.

وي با اعلام اينكه مسدود شدن اين بلوار مشكلي براي زائران و مسافران نوروزي ايجاد نخواهد كرد يادآور شد: عمليات ساخت اين پل در ايام تعطيلات نوروزي هم ادامه مي يابد.

وي در خصوص تغيير مسير ترافيك در اين بلوار گفت: مسيرها به سمت بلوار ساجدي و بلوار فرامرزعباسي منتقل خواهد شد.

وي با تاكيد بر مسدود شدن محدوده تقاطع بولوار فرامرز عباسی - جانباز تا بولوار آزادی به دلیل اجرای عملیات پل روگذر گفت: ممكن است به خاطر معارض هاي درمسير احداث اتمام عمليات پروژه طولاني تر نيز بشود.

کد مطلب 2250137

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