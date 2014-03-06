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۱۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۴

ادعای تیم حقیقت یاب سازمان ملل:

سلاح های شیمیایی به کار رفته در حملات سوریه متعلق به ارتش دولتی بوده است

سلاح های شیمیایی به کار رفته در حملات سوریه متعلق به ارتش دولتی بوده است

تیم حقیقت یاب وابسته به سازمان ملل متحد ادعا کرد که سلاح های شیمیایی به کار رفته در حملات سال گذشته در سوریه متعلق به ارتش این کشور بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، تیم حقیقت یاب مستقل و متشکل از 24 بازرس وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشی درباره سلاح های شیمیایی در سوریه ادعا کرد که سلاح های شیمیایی به کار گرفته شده در مناطق الغوطه و خان العسل و سراقب که سال گذشته استفاده شد منبع آن ارتش سوریه بوده است.

در این گزارش که روز گذشته منتشر شد ادعا شده است: در حملات شیمیایی سال گذشته در سوریه از گاز کشنده سارین استفاده شده است.

در ادامه این گزارش گفته شده است: مواد شیمیایی به کار رفته در حمله به خان العسل در 19 مارس 2013 همان موادی است که در حمله به منطقه الغوطه استفاده شده است. همچنین این تیم حقیقت یاب در حال تحقیق درباره 20 حادثه ای است که در آنها از سلاح شیمیایی استفاده شده است.

در همین حال سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی اعلام کرد که سوریه یک سوم انبار سلاح های شیمیایی خود را از جمله گاز خردل را برای انهدام به خارج از کشور منتقل کرده است.

ادعاهای مطرح شده در این گزارش در حالی ارائه می شود که مقامات سازمان ملل متحد از جمله بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی بارها اعلام کرده اند دمشق به خوبی با بازرسان سازمان ملل برای تحقیق و نیز انتقال سلاح های شیمیایی به خارج از سوریه برای انهدام همکاری می کند.

کد مطلب 2250539

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