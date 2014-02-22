طرح جدید سوریه برای انتقال و نابودی سلاح های شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مایکل لوهان سخنگوی رسمی سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی شب گذشته اعلام کرد که دولت سوریه طرح جدیدی را برای انتقال و نابودی مواد شیمیایی خود ارائه کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی طرح جدیدی را از طرف دمشق دریافت کرده است و این طرح در نشست آتی هیئت اجرایی این سازمان در اوایل ماه آتی میلادی بررسی خواهد شد.

لوهان به این موضوع که در طرح جدید دولت سوریه تاریخ مشخصی برای پایان عملیات انتقال و نابودی سلاح های شیمیایی این کشور تعیین شده است اشاره ای نکرد.

طبق طرح کنونی که در حال انجام است، 30 ژوئن آخرین مهلت برای نابودی سلاح های شیمیایی سوریه است که برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا از روند انتقال و نابودی سلاح های شیمیایی سوریه ابراز ناخرسندی می کنند و معتقد هستند این روند با تاخیر انجام می شود.