به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد قرائي صبح پنج شنبه در جمع رابطان ادارات دولتي و فرماندهي انتظامي خراسان شمالي با اشاره به اينكه نيروي انتظامي مسئوليت حساس و خطير برقراري و حفظ نظم و امنيت جامعه را بر عهده دارد، افزود: نيروي انتظامي نمي تواند به تنهايي امنيت را در جامعه برقرار كند و لازمه امنيت و برقراري آرامش در جامعه همكاري مردم است.

وي گفت: قبل از انقلاب پليس به عنوان پليس اقتدار گرا فعاليت مي كرد و هيچ نقشي در حوزه هاي فرهنگي و رويكرد اجتماعي نداشت اما امروزه و بعد از انقلاب با رويكردهايي كه اين سازمان پيش گرفته به عنوان پليس و حامي حقوق اقشار مختلف جامعه در جايگاه خوبي قرار گرفته است.

اين مسئول با بيان اينكه كشور ما از جمله امن ترين كشورها در جهان محسوب مي شود، اظهار داشت: با وجود فشارهاي شديد اقتصادي، فرهنگی و ... كه از سوي خارج و بعضا داخل كشور به مردم تحميل مي شود، اما مردم كشور ما هميشه در صحنه هاي مختلف حضور خود را پررنگ تر جلوه دادند.

سرهنگ قرائي هدف از برگزاري گردهمايي رابطين ادارات دولتي و فرماندهي انتظامي استان را، ارتباطات، تعاملات و احساس مسئوليت سازمان هاي رابط با امنيت اجتماعي عنوان كرد و افزود: رابطين پل ارتباطي نيروي انتظامي با سازمان هاي خود هستند تا بدين وسيله بتوان امنيت بيشتري را در استان حاكم كرد.

وي تعاملات فرماندهي انتظامي استان با دستگاه هاي مرتبط را از جمله دلايل ايجاد وضعيت مطلوب در استان برشمرد.

جانشين فرماندهي انتظامي خراسان شمالي در پايان بر فرهنگ سازي در جامعه تاكيد و اظهار كرد: با اقدامات انجام شده و همكاري دستگاه ها با نيروي انتظامي استان به موضوع فرهنگ سازي به نحو مطلوبي در جامعه پرداخته شده است كه اثرات خوبي از جمله كاهش كشته شدگان در تصادفات را در پي داشت.

مديركل امنيت انتظامي استانداري خراسان شمالي نيز در ادامه اين همايش گفت: اگر امنيت در جامعه حاكم باشد، توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه را به دنبال خواهد داشت.

محمدرضا هاشمی مردم را به عنوان سرمايه هاي اصلي و مهم نظام جمهوري اسلامي دانست و افزود: با توجه به اينكه كشور ما از امن ترين كشورها محسوب مي شود اما اگر امروز شاهد نامني در كشوري هستيم علت آن ناديده گرفتن آموزه هاي ديني و قرآني در جامعه آن كشور است.

هاشمي اظهار داشت: معاونت اجتماعي استان در كارها و فعاليت هاي خود موفقيت هاي زيادي را كسب كرده كه نتيجه حضور پررنگ مردم در صحنه ها و همكاري هاي آنان با اين نهاد است.

اين مسئول با اشاره به اينكه موفقيت در هر عرصه و زمينه اي حاصل ورود مردم است، افزود: مثال بارز و قابل توجه حضور مردم يوم الله 22 بهمن است كه اقشار مختلف جامعه با وجود مشكلاتي كه بر آنان تحميل شده است حضور خود را در اين روز پررنگ تر و تمام گزينه هاي روي ميز دشمن را حذف كردند.