به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، سیدعلی مشکات با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی برای صیانت از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: با هوشیاری گروه‌های گشت و بازرسی و تلاش کارشناسان حفاظت و بهره‌برداری، فعالیت هفت حلقه چاه مخفی و غیرمجاز در یکی از مزارع حومه شهرستان مهریز شناسایی و متوقف شد.

وی افزود: پس از شناسایی تخلف، اقدامات قانونی با صدور اخطار و همراهی دادستانی، نیروهای انتظامی و مسئولان شهرستان مهریز در دستور کار قرار گرفت و با وجود تلاش متخلفان برای جلوگیری از اجرای قانون، تمامی چاه‌های مذکور پر و مسلوب‌المنفعه شد.

مشکات با اشاره به میزان برداشت غیرمجاز از این چاه‌ها تصریح کرد: بر اساس مستندات موجود، از زمان آغاز بهره‌برداری از این منابع، بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب از ذخایر زیرزمینی برداشت شده است.

وی ادامه داد: میزان برداشت‌های غیرمجاز در دست بررسی است و مستندات مربوط برای پیگیری قضایی، احقاق حقوق عامه و برخورد قانونی با متخلفان ارائه خواهد شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های یزد و مهریز تأکید کرد: صیانت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از اولویت‌های این اداره است و برخورد با تخلفات در این حوزه بدون اغماض ادامه دارد.