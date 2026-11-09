به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری رویداد تراکنش، با حضور مدیرعامل گروه ارتباط فردا، از پوستر سلسله رویدادهای سرمایه گذاری «فینو نکست» رونمایی شد. این رویدادها با هدف توسعه نوآوری‌های مالی و شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و همکاری در زنجیره ارزش گروه ارتباط فردا طراحی شده‌اند.

در این مراسم، مهدی باستان، مدیرعامل گروه ارتباط فردا، با اشاره به رویکرد جدید این گروه در حوزه نوآوری و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در چارچوب راهبرد جدید گروه ارتباط فردا، حمایت از محصولات و کسب‌وکارهایی که به خلق نوآوری و توسعه راهکارهای قابل استفاده با رویکرد هم‌بانکی منجر شوند، در اولویت قرار گرفته است. گروه ارتباط فردا از طریق فینووا، از این محصولات و راهکارها حمایت خواهد کرد تا زمینه توسعه و تجاری‌سازی آن‌ها در سطح صنعت مالی فراهم شود.

همچنین یاسر خانی، مدیرعامل فینووا، درباره اهداف و رویکرد رویدادهای فینونکست گفت: رویدادهای فینونکست بر مبنای رویکرد جدید فینووا در سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و استراتژیک و با تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش گروه ارتباط فردا طراحی شده‌اند. در این چارچوب، نگاه ما صرفاً محدود به تأمین سرمایه نقدی نیست؛ بلکه گروه ارتباط فردا آمادگی دارد در کنار سرمایه‌گذاری مالی، از طریق ارائه پول هوشمند (Smart Money)، دسترسی به بازار، ظرفیت‌های تجاری، ابزارها و زیرساخت‌های موجود، به توسعه و رشد کسب‌وکارهای منتخب کمک کند.

وی افزود: مزیت اصلی این رویکرد، ایجاد پیوند میان سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های عملیاتی و تجاری گروه است؛ به‌گونه‌ای که کسب‌وکارهای نوآور بتوانند علاوه بر جذب سرمایه، از فرصت همکاری با مجموعه ارتباط فردا و شبکه بانکی و مالی کشور برای توسعه محصولات و ورود به بازار بهره‌مند شوند.

رویدادهای «فینونکست» در راستای تبدیل فینووا به بازوی موثر نوآوری و سرمایه‌گذاری راهبردی گروه ارتباط فردا و با هدف شناسایی، جذب و حمایت از راهکارهای نوآورانه‌ای برگزار می‌شوند که ضمن ایجاد ارزش اقتصادی، قابلیت توسعه همکاری‌های هم‌بانکی و خلق ارزش افزوده در زنجیره خدمات مالی را داشته باشند.

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