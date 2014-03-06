عزیزاله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در طول مدت یک ماهه ورودش به آبادان کارش را صرف جمع آوری اطلاعات و اخبار جاری و پیرامونی شهرستان آبادان کرده است، افزود: با توجه به سابقه ای که شهرستان آبادان در زمینه نخیلات و تجارت داشته در تلاشیم تا با انجام بررسیهای کارشناسانه با بهره گیری از همفکری فعالان اقتصادی موجود در منطقه، راهکارهای عملی انجام کارها را یافته و برای حصول نتیجه آنها را دنبال کنیم.



وی اظهار کرد: موضوع تجارت و مبادلات مرزی با توجه به وجود بازارچه های مرزی در آبادان و اروندکنار، بنادر آبادان، اروندکنار وچوئبده و ظرفیت منطقه آزاد اروند می تواند یکی از راه های توسعه شهرستان باشد که باید برای آن برنامه ریزی درستی صورت گیرد.



شهبازی تصریح کرد: با تدبیری که دولت برای توسعه و رونق آبادان (افزوده شدن کل شهر به محدوده منطقه آزاد اروند) اندیشیده است، بی صبرانه منتظر تحقق برنامه ها و عملیاتی شدن طرحها در جهت تولید، اشتغال و توسعه صادرات و واردات، انتقال فن آوریها به عنوان ماموریتهای اصلی منطقه آزاد اروند هستیم.



سرپرست فرمانداری ویژه آبادان یادآور شد: مجموعه نمایندگی دولت در ساختار اداری در شهرستان آبادان وظیفه خود می داند که به سازمان منطقه آزاد اروند در جهت شتاب بخشی به روند حرکتی خود در مسیر یاد شده کمک کند.



شهبازی با بیان اینکه ملاک ارزیابی واحدها و سازمانها ودوایر دولتی در آبادان نگرشی است که سطح معیشتی مردم را موجب می شود، گفت: اگر این مقوله انجام شد (با سرعت و البته محسوس) نشان دهنده آن است که بالندگی و پویایی در سازمان منطقه آزاد اروند وجود دارد.

