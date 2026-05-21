۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

آبادان و خرمشهر محور ارتقای تجارت جنوب غرب کشور

آبادان- مدیرکل پیگیری‌های ویژه رئیس‌ جمهوری گفت: آبادان و خرمشهر محور ارتقای تجارت جنوب غرب کشور هستند و باید نگاه ویژه ای به این موضوع داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست با ادارات اقتصادی آبادان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مرزی اظهار کرد: آبادان و خرمشهر از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی جنوب غرب کشور هستند که نقش محوری در توسعه تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی بنادر و زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی در این مناطق افزود: بنادر این منطقه از ظرفیت بین‌المللی برخوردارند و باید با نگاه توسعه‌محور، روند تجارت و مبادلات اقتصادی در آن‌ها تسریع شود.

مدیرکل پیگیری‌های ویژه رئیس‌ جمهوری با اشاره به موقعیت ویژه آبادان در حوزه حمل‌ونقل هوایی و دریایی تصریح کرد: وجود فرودگاه بین‌المللی و بنادر فعال در آبادان و خرمشهر، این دو شهرستان را به یکی از محورهای اصلی تجارت در جنوب غرب کشور تبدیل کرده است.

حیدری ادامه داد: مجوزهای مربوط به توسعه سفرهای دریایی و خروج لنج‌ها در حال پیگیری است و در این مسیر باید از ظرفیت‌های کشور عراق به‌ویژه استان بصره برای گسترش مبادلات تجاری بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به نقش سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این سازمان یک نهاد تجاری مهم است و انتظار می‌رود در مسیر توسعه تجارت منطقه‌ای نقش فعال‌تر و مؤثرتری داشته باشند.

