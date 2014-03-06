به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با ارسال پیامی به ولادیمیر پوتین همتای روسی خود از تلاش های مسکو برای برقراری امنیت و ثبات در اوکراین و مقابله با تلاش ها برای کودتا در اوکراین قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: اعتماد پوتین به مشروعیت بین المللی و اهداف سازمان ملل متحد ضامن ایجاد نظام جهانی متوازن و شفاف است نظامی که مبتنی بر احترام به حاکمیت کشورها و حق تعیین سرنوشت ملت ها است.

بشار اسد در ادامه گفت: مواضع رهبری روسیه در زمینه حمایت از حق و حقیقت نقش بسزایی در ساخت آینده مورد دلخواه ملت های جهان دارد.

خاطرنشان می شود ولادیمیر پوتین چند روز پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: آنچه در اوکراین رخ می دهد بر خلاف قانون اساسی است و کودتا محسوب می شود. وی قدرت حاکم در اوکراین را نامشروع دانست.