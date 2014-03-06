سربلندي ايران اسلامي مرهون رشادت‌ ها و جانبازي‌ هاي شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کمال تجدد ظهر پنجشنبه در جمع مدیران این بخش افزود: سركشي از خانواده هاي معظم شاهد و بررسي مشكلات و نواقص احتمالي آنان در اولويت كاري مسئولان بايد قرار گيرد.
وی اظهارداشت: شهدا با نثار جان خود از كيان ايران اسلامي دفاع و لحظهاي دراين كار مقدس كوتاهي نكردند.
امام جمعه سنگر گفت: فرهنگ شهادت و ايثارگري در جامعه ايران اسلامي باید همچنان استمرار داشته باشد تا تمام توطئه هاي دشمنان خنثي شود.
وی افزود: تا زماني كه فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه ايران اسلامي حاكم است هيچ دشمني جرات تعدي به نظام جمهوري اسلامي را نخواهد داشت.
تجدد گفت: مردم اين ديار در طول دوران دفاع مقدس با رشادت ها و ايثارگري هاي خود اين مهم را به جهانيان به اثبات رساندهاند كه همواره مدافع اسلام و انقلاب هستند.
وی افزود: به برکت خون شهیدان جوانان ولایی میهن اسلامی امروز با تلاش و برنامهریزی و مجاهدت در راه جهاد علمی تمامی راه های نفوذ دشمن را بسته و اجازه نگاه چپ دشمنان به ایران اسلامی را نمی دهند.
امام جمعه سنگر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را حرکت های معنوی و ارزشمند ملت و برگرفته از نهضت عاشورا عنوان کرد و اظهارداشت: شهدا و رزمندگان اسلام برای حراست و حفاظت از ارزش های الهی دست به جهادی زدند که تمامی دشمنان شرق و غرب را به تحیر واداشت و جوانان این مرز و بوم امروزه نیز پشت سر ولایت فقیه و در خط امام راحل از این نظام و انقلاب پاسداری می کنند.
وی یادآور شد: این انقلاب میراث گرانبهای امام راحل و شهیدان است که باید با حرکت در مسیر ولایت و شهدا راه آنان را ادامه داده و حافظ انقلاب اسلامی بود.
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