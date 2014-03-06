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۱۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۲۱

تجدد:

سربلندي ايران اسلامي مرهون رشادت‌ ها و جانبازي‌ هاي شهداست

سربلندي ايران اسلامي مرهون رشادت‌ ها و جانبازي‌ هاي شهداست

رشت – خبرگزاری مهر: امام جمعه سنگر گفت: سربلندي ايران اسلامي مرهون رشادت‌ ها و جانبازي ‌هاي شهداست از این رو همگان وظیفه دارند علاوه بر پاسداشت ياد شهدا، تكريم خانواده معظم آنان نيز در دستور كار قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کمال تجدد  ظهر پنجشنبه در جمع مدیران  این بخش افزود: سركشي از خانواده هاي معظم شاهد و بررسي مشكلات و نواقص احتمالي آنان در اولويت كاري مسئولان بايد قرار گيرد.

وی اظهارداشت: شهدا با نثار جان خود از كيان ايران اسلامي دفاع و لحظه‌اي دراين كار مقدس كوتاهي نكردند.

امام جمعه سنگر گفت:  فرهنگ شهادت و ايثارگري در جامعه ايران اسلامي باید همچنان استمرار داشته باشد تا تمام توطئه‌ هاي دشمنان خنثي شود.

وی افزود: تا زماني كه فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه ايران اسلامي حاكم است هيچ دشمني جرات تعدي به نظام جمهوري اسلامي را نخواهد داشت.

تجدد گفت: مردم اين ديار در طول دوران دفاع مقدس با رشادت‌ ها و ايثارگري ‌هاي خود اين مهم را به جهانيان به اثبات رسانده‌اند كه همواره مدافع اسلام و انقلاب هستند.

وی افزود:  به برکت خون شهیدان جوانان ولایی میهن اسلامی امروز با تلاش و برنامه‌ریزی و مجاهدت در راه جهاد علمی تمامی راه‌ ‌های نفوذ دشمن را بسته و اجازه نگاه چپ دشمنان به ایران اسلامی را نمی ‌دهند.

امام جمعه سنگر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را حرکت‌ های معنوی و ارزشمند ملت و برگرفته از نهضت عاشورا عنوان کرد و اظهارداشت: شهدا و رزمندگان اسلام برای حراست و حفاظت از ارزش‌ های الهی دست به جهادی زدند که تمامی دشمنان شرق و غرب را به تحیر واداشت و جوانان این مرز و بوم امروزه نیز پشت سر ولایت‌ فقیه و در خط امام  راحل از این نظام و انقلاب پاسداری می‌ کنند.

وی یادآور شد: این انقلاب میراث گرانبهای امام راحل و شهیدان است که باید با حرکت در مسیر ولایت و شهدا راه آنان را ادامه داده و حافظ انقلاب اسلامی بود.

کد مطلب 2250795

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