به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق عطایی عصر پنجشنبه در مراسم هفته درختکاری در تنکابن افزود: آمار بدست آمده از مطالعات وتحقیق کارشناسان این حوزه گویای این است که از 30 میلیون هکتار از منابع طبیعی کشور در سال 1342 به 18 میلیون هکتار کاهش منابع صورت گرفته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: کارشناسان این حوزه معتقدند مردم ان دسته از کشورهایی که 25 درصد از خاک کشورشان را جنگل به خود اختصاص داشته باشد، می توانند در اکثر زمینه ها موفق ظاهر شوند و کشورشان نیز از جمله کشورهای موفق خواهد بود ولی متأسفانه به دلیل کاهش سطح جنگل‌ها در بحث بهره مندی از منابع سرشار طبیعی در آستانه نزول به رتبه کشورهای فقیر قرار گرفته است.

وی در ادامه ضمن تأکید بر اصلاح الگوی مصرف به عنوان یک راهکار مهم در امر حفاطت جنگل، اجرای این طرح را از موارد مهم تبیین اصول اقتصاد مقاومتی که اخیرا توسط مقام معظم رهبری جهت اجرا به مسولان نظام ابلاغ شده است، عنوان کرد.

مدیر کل منابع طبیعی نوشهر در ادامه سخنرانی خود با اشاره به مواردی چون بیکاری و نبود نیروهایی متخصص از جمله موانع موجود در مسیر توسعه منابع طبیعی افزود: عدم توجه و پائین بودن بودن سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به منابع طبیعی در اختیار، موجب از بین رفتن فرصتهای توسعه سطح منابع طبیعی می شود.

وی خطاب به رؤسای دادگستری و قضات شهرستانهای تنکابن وحومه که در مراسم حضور داشتند گفت: متأسفانه افرادی از خارج منطقه، گاه افرادی از بیرون استان مازندران خواستار بهره برداری از منابع موجود در غرب مازندران هستند ک این مهم بسیار ناراحت کننده است.

عطایی گفت: افرادی که با استفاده از برخی روشها اقدام به اخذ مجوز بهره برداری از معدن به عنوان بخشی از منابع طبیعی کرده و لیکن به محض اخذ مجوز اقدام به فروش آن می‌کنند، به عبارتی تنها از مزایای مجوز بهره برداری معدن استفاده می کنند، بدون اینکه کوچکترین بهره برداری در عرصه منابع طبیعی غرب مازندران را شاهد باشیم.

وی نسبت به عدم حضور استاندار و یا معاونین و نمایندگانی از سوی ایشان اظهار گله و نارضایتی کرد و اظهار داشت: با توجه به دعوت و هماهنگی هایی که از قبل با استانداری صورت گرفته است، عدم حضور این عزیزان به منزله ثبت یک نمره منفی در کارنامه مدیریتی ایشان و نیز بی توجهی و عدم تمایل نسبت به موضوع منابع طبیعی در غرب مازندران تلقی می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری نوشهر در این مراسم که به همت مسئولین این اداره در شهرستان تنکابن برگزار شده بود خطاب به حاضران گفت: متأسفانه طی سالهای پس از پیروزی انقلاب به دلیل سرعت بالای رشد جمعیت و نیز عدم مدیریت صحیح در حفظ وصیانت منجر به کاهش بسیار زیادی از سطح منابع طبیعی در کشور شده است.