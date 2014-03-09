به گزارش خبرنگار مهر، آخرین اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد از روز 5 اسفندماه در خانه کشتی تهران آغاز شد که رسول خادم در این اردو از بهترین و آماده ترین نفراتش استفاده کرد.

طبق اعلام کادر فنی همچنین با توجه به ترکیب نفرات اعزامیبه جام جهانی می توان تیمی متشکل از كشتي‌گيران جوان در کنار برخی نفرات المپیکی و با تجربه را دید که چیزی برای کسب سومین قهرمانی در جام جهانی کم ندارند.

بر این اساس آزادکاران اردونشین که روزهای پایانی تمرینات خود را پشت سر می گذرانند، صبح امروز یکشنبه نیز تمرين تخصصی كشتي را در برنامه داشتند. آزادکاران در این تمرین دیدنی و نفسگیر که حدود دو ساعت به طول انجامید، زیر نظر کادر فنی تیم ملی در چند تایم تمرینات جذاب و دیدنی را انجام دادند. رسول خادم و همکارانش در طول این تمرین مدام بر کشتی ایرانی و هجومی تاکید داشتند تا با تقویت این فاکتور اساسی و مهم بتوان حداکثر امتیازبرای پیروزی بر حریفان جام جهانی را کسب کرد.

بنابر این گزارش ملي‌پوشان آزادکار كشورمان امسال با توجه به حضور قدرتمند كشورهايي مانند آمريكا و روسيه در جام جهانی 2014 كار بسیار دشواري را براي دفاع از عنوان قهرماني خود دارند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران تمرينات خود را تا زمان اعزام به رقابت‌هاي جام جهاني كه روزهاي 24 و 25 اسفندماه در شهر لس‌آنجلس و با حضور 10 تيم برتر دنيا برگزار مي‌شود، دنبال خواهند كرد.

تیم ایران در این رقابت ها با کشورهای آمریکا، هند، ترکیه و ارمنستان هم گروه است.

