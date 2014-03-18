  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲

پس از بازگشت از جام جهانی آمریکا؛

مرخصي 10 روزه براي شاگردان خادم/ آغاز اردو از هفته دوم عيد نوروز

مرخصي 10 روزه براي شاگردان خادم/ آغاز اردو از هفته دوم عيد نوروز

اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا روزهای 7 تا 20 فروردین ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: امید جلالی بهار(البرز)مهران رضازاده (مازندران)یونس سرمستی(آذربایجان شرقی) - ياسر حيدر قلي نژاد- مظاهر شربتي (گلستان) عليرضاعالميان (مازندران)
61کیلوگرم: مسعود  اسماعیل پور – سید احمد محمدی (مازندران) - مصطفي آقاجاني (تهران) بهنام احسان‌پور (مازندران) آرش دنگسركي (مازندران)
65 کیلوگرم: میثم نصیری(اردبیل) ابراهیم نصیری (مازندران) - محسن آقاجاني (تهران) پيمان حقی (تهران)
70کیلوگرم: مصطفی حسین خانی(تهران)سعیدداداش پور (مازندران) پیمان یاراحمدی(لرستان) - مسعود كمروند (همدان) نيما الهي (مازندران) ايمان رحماني‌زاده (مازندران)
74 کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه (مازندران) رضا افضلی(کرمانشاه) مصطفی قیاسی (لرستان) - عليرضا قاسمي (تهران) محمد مكتب دار (خراسان شمالي) حسن الياسي (مازندران)
86 کیلوگرم: احسان لشگری(قزوین)میثم مصطفی جوکار(همدان) علیرضا  کریمی(البرز)محمدحسین محمدیان-محمدجواد ابراهیمی(مازندران) - سعيد رياحي (گلستان) مجتبي ضيايي (تهران)
97 کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر-عباس طحان(مازندران) - الياس بختياري (تهران) سينا غني زاده (مازندران) روزبه محبي (كرمانشاه)
125 کیلوگرم: کمیل قاسمی-عبداله قمی(مازندران)محمدرضا آذرشکیب(البرز)پرویز هادی(آذربایجان شرقی)احمد کریمی(البرز) - سيد رضا موسوي(مازندران)- يداله محبي (كرمانشاه)
سرمربی: رسول خادم
مربیان :غلامرضا محمدی (لرستان) رضا لایق (قزوین) اکبر دودانگه (تهران) علیرضا رضایی منش(همدان) امیر توکلیان (خراسان.ر) حسین نقیبی(مازندران) یک مربی به معرفی هیات کشتی استان البرز
پزشک : داود آزاد بخت (تهران)
پزشک تغذیه: رامین امیر ساسان(آذربایجان شرقی)
فیزیوتراپ:مهدی کاظمی گرجی(تهران)
ماساژور :محمد کواری
سرپرست:علی بیات (تهران)
مدیر تیم های ملی:علیرضا رضایی (تهران)

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا اوایل اردیبهشت ماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2258834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها