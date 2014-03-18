مرخصي 10 روزه براي شاگردان خادم/ آغاز اردو از هفته دوم عيد نوروز

به گزارش خبرگزاري مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: امید جلالی بهار(البرز)مهران رضازاده (مازندران)یونس سرمستی(آذربایجان شرقی) - ياسر حيدر قلي نژاد- مظاهر شربتي (گلستان) عليرضاعالميان (مازندران)

61کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور – سید احمد محمدی (مازندران) - مصطفي آقاجاني (تهران) بهنام احسان‌پور (مازندران) آرش دنگسركي (مازندران)

65 کیلوگرم: میثم نصیری(اردبیل) ابراهیم نصیری (مازندران) - محسن آقاجاني (تهران) پيمان حقی (تهران)

70کیلوگرم: مصطفی حسین خانی(تهران)سعیدداداش پور (مازندران) پیمان یاراحمدی(لرستان) - مسعود كمروند (همدان) نيما الهي (مازندران) ايمان رحماني‌زاده (مازندران)

74 کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه (مازندران) رضا افضلی(کرمانشاه) مصطفی قیاسی (لرستان) - عليرضا قاسمي (تهران) محمد مكتب دار (خراسان شمالي) حسن الياسي (مازندران)

86 کیلوگرم: احسان لشگری(قزوین)میثم مصطفی جوکار(همدان) علیرضا کریمی(البرز)محمدحسین محمدیان-محمدجواد ابراهیمی(مازندران) - سعيد رياحي (گلستان) مجتبي ضيايي (تهران)

97 کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر-عباس طحان(مازندران) - الياس بختياري (تهران) سينا غني زاده (مازندران) روزبه محبي (كرمانشاه)

125 کیلوگرم: کمیل قاسمی-عبداله قمی(مازندران)محمدرضا آذرشکیب(البرز)پرویز هادی(آذربایجان شرقی)احمد کریمی(البرز) - سيد رضا موسوي(مازندران)- يداله محبي (كرمانشاه)

سرمربی: رسول خادم

مربیان :غلامرضا محمدی (لرستان) رضا لایق (قزوین) اکبر دودانگه (تهران) علیرضا رضایی منش(همدان) امیر توکلیان (خراسان.ر) حسین نقیبی(مازندران) یک مربی به معرفی هیات کشتی استان البرز

پزشک : داود آزاد بخت (تهران)

پزشک تغذیه: رامین امیر ساسان(آذربایجان شرقی)

فیزیوتراپ:مهدی کاظمی گرجی(تهران)

ماساژور :محمد کواری

سرپرست:علی بیات (تهران)

مدیر تیم های ملی:علیرضا رضایی (تهران)

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا اوایل اردیبهشت ماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.