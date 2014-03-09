روزنامه سعودی: الجزیره قطر شبکه فتنه و مجری سیاست خارجی قطر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روزنامه الجزیره چاپ عربستان سعودی در گزارشی، شبکه الجزیره قطر را شبکه فتنه توصیف و اعلام کرد که این شبکه مجری سیاست خارجی قطر است.

در این گزارش گفته شده است: با وجود آنکه الجزیره قطر مدعی استقلال در کار حرفه ای است،اما در عمل آراء مخالفان و فتنه انگیزان را منعکس می کند.

در ادامه این گزارش آمده است: در سال 2013 شمار خبرنگاران مستعفی الجزیره به 22 نفر رسید و این کارمندان در اعتراض به روند پوشش اخبار این شبکه که فتنه انگیز است از سمت خود استعفا کردند.

روزنامه الجزیره عربستان نوشت: شبکه الجزیره قطر تنها شبکه ای است که فعالیتهای القاعده و هم پیمان آن یعنی گروه طالبان در افغانستان را منعکس می کند به طوری که این شبکه پیامهای ویدئویی "اسامه بن لادن"، "ایمن الظواهری" و "الزرقاوی" را منتشر می کند و زمانی که رابطه مستحکم القاعده و شبکه الجزیره آشکار شد جنگنده آمریکایی دفتر الجزیره در کابل را بمباران کرد.

در پایان این گزارش گفته شده است: رویدادهای واقعی نشان می دهد که شبکه الجزیره اهداف سیاست خارجی قطر را محقق می کند و در راستای فتنه انگیزی و فریب افکار عمومی گام برمی دارد.