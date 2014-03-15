قطر برای مقابله با تهدیدهای عربستان آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال تایمز در خبر خود می نویسد : قطر در حال آماده کردن خود برای مقابله با تحریمهایی است که احتمالا از سوی عربستان و متحدان آن علیه دوحه اعمال خواهد شد.

عربستان خواهان قطع رابطه قطر با اخوان المسلمین مصر است . لازم به ذکر است که فعالیت این گروه در مصر، عربستان، امارات و بحرین ممنوع است. روایط میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به سبب تنشهای ایجاد شده میان قطر و عربستان، بحرانی است و کارشناسان احتمال می دهند که تداوم این تنشها می تواند به ساختار شورای همکاری خلیج فارس ضربه بزند.

به نوشته فایننشال تایمز، مدیران اجرایی در دوحه می گویند که مقامات رسمی در حال برنامه ریزی و کار برای مقابله با هرگونه تحریمهای احتمالی هستند و این در حالی است که کارشناسان معتقدند عربستان، امارات و بحرین اقدام به تحریم قطر نخواهند کرد چون این کار علاوه بر تاثیراتی که بر روی قطر دارد بر اقتصاد منطقه نیز تاثیر خواهد گذاشت.

به نوشته این روزنامه غربی، بعد از نشست اخیر شورای همکاری خلیج فارس و تهدید عربستان مبنی بر بسته شدن حریم هوایی و مرزهای زمینی این کشور به روی قطر، تنشها میان دو کشور به اوج خود رسید.

بر اساس این گزارش، ریاض و ابوظبی نگران آن هستند که روابط گسترده قطر با اخوان المسلمین سبب از هم پاشیدن ساختار شورای همکاری خلیج فارس شود. از همین رو از دوحه خواسته اند تا روابط خود با این گروه را کاهش دهد.

در حال حاضر عربستان و امارات از مهمترین حامیان حکومت نظامی مصر محسوب می شوند و در هفته گذشته مقامات عالی رتبه این دو کشور با "عبدالفتاح السیسی" حاکم نظامی مصر دیدار کرده بودند.

عربستان در حالی خواهان کاهش روابط قطر با اخوان المسلمین است که این کشور یکی از پایگاه های مهم آن است و علاوه بر آن "یوسف القرضاوی" از مهمترین چهره های اخوان و فردی که بسیاری از گروههای افراطی وی را رهبر معنوی خود می دانند در دوحه حضور دارد.

در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، کویت و عمان به عنوان میانجی سعی دارند تا از شدت گرفتن تنشها میان اعضا جلوگیری کنند.

فایننشال تایمز، در ادامه به تاثیرات منفی تنشهای ایجاد شده در شورای همکاری خلیج فارس بر اقتصاد قطر اشاره کرده و می نویسد که بازار سهام در این کشور بعد از خروج سفرای عربستان و چند کشور دیگر از دوحه به شدت سقوط کرد.

به هر حال هر گونه اقدام عربستان، امارات و بحرین علیه دوحه، تاثیراتی منفی بر اقتصاد قطر خواهد داشت و باید دید که آیا پیش بینی های دوحه می تواند شدت این تاثیرات منفی را کاهش دهد یا خیر.