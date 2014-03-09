اوکراین مدعی اشغال پایگاهی در کریمه از سوی روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروهای مرزبانی اوکراین اعلام کردند نیروهای روسیه امروز یکشنبه کنترل یک پاسگاه مرزی در غرب کریمه را در دست گرفته اند.

این پاسگاه مرزی واقع در غرب شبه جزیره کریمه، ساعت شش صبح یکشنبه بدون هیچگونه خون ریزی به کنترل گروهی 30 نفره از نیروهای روس درآمد.

پارلمان کریمه، شانزدهم مارس (یک هفته دیگر) را به عنوان روز همه پرسی درباره الحاق این شبه جزیره به روسیه تصویب کرده است، اما اوکراین و کشورهای غربی این تصمیم را غیرقانونی خوانده اند.

کریمه شبه جزیره ای استراتژیک در دریای سیاه است که 60 سال قبل رهبر اتحاد جماهیر شوروی آن را به اوکراین هدیه داد. این منطقه اکنون به کانون تنشهای میان غرب و روسیه تبدیل شده است.

رویترز در این رابطه می نویسد : بدترین رویارویی غرب و مسکو از زمان جنگ سرد، کشورهای غربی را به تکاپو انداخته تا واکنشی را به اقدامات روسیه نشان دهند.