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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۳۲

لاوروف:اگر صداقت باشد مذاکره می کنیم/روسیه طرح اوکراین را پذیرفت

لاوروف:اگر صداقت باشد مذاکره می کنیم/روسیه طرح اوکراین را پذیرفت

وزیر خارجه روسیه بحران ایجاد شده در اوکراین را بحرانی تصنعی خوانده در عین حال به آمادگی روسیه برای مذاکره تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بحران اوکراین را یک بحران ساختگی و تصنعی خواند.

وی در ادامه گفت: روسیه تماس هایی با دولت موقت اوکراین برقرر کرد اما این دولت تحت تاثیر راست گراهای رادیکال قرار گرفت.

لاوروف تاکید کرد:اگر غرب صداقت داشته باشد و مثل شریک عمل کند ما آماده گفتگوهای بیشتر هستیم.

دشچیتسیا وزیر خارجه موقت اوکراین در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف گفت: نشانه های از امیدواری وجود دارد که روسیه آماده مذاکره باشد.

وزیر خارجه اوکراین گفت: ما با روس ها نشسته ایم و مذاکره نکرده ایم اما برای هم پیغام می فرستیم.

وی در ادامه همچنین گفت: مواضع روسیه قطعی نیست آنها پیشنهادات را پذیرفته اند و در حال بررسی آن هستند که این خود جای امیدواری است.

وی درباره جزئیات پیشنهاد اوکراین به روسیه چیزی نگفت.

 

 

کد مطلب 2252032

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