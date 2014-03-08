لاوروف:اگر صداقت باشد مذاکره می کنیم/روسیه طرح اوکراین را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بحران اوکراین را یک بحران ساختگی و تصنعی خواند.

وی در ادامه گفت: روسیه تماس هایی با دولت موقت اوکراین برقرر کرد اما این دولت تحت تاثیر راست گراهای رادیکال قرار گرفت.

لاوروف تاکید کرد:اگر غرب صداقت داشته باشد و مثل شریک عمل کند ما آماده گفتگوهای بیشتر هستیم.

دشچیتسیا وزیر خارجه موقت اوکراین در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف گفت: نشانه های از امیدواری وجود دارد که روسیه آماده مذاکره باشد.

وزیر خارجه اوکراین گفت: ما با روس ها نشسته ایم و مذاکره نکرده ایم اما برای هم پیغام می فرستیم.

وی در ادامه همچنین گفت: مواضع روسیه قطعی نیست آنها پیشنهادات را پذیرفته اند و در حال بررسی آن هستند که این خود جای امیدواری است.

وی درباره جزئیات پیشنهاد اوکراین به روسیه چیزی نگفت.