احتمال صدور حکم نهایی درباره خانه سیمین دانشور در هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت زنده یاد سیمین دانشور با عنوان «با سیمین 1300 تا 1390» به همت بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان، عصر روز یکشنبه 18 اسفندماه و همزمان با دومین سالگرد درگذشت این بانوی نویسنده، با حضور سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیات امنای این بنیاد، حسین پایبنده مدرس زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، حسینعلی قبادی معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی، غلامرضا امامی نویسنده و از دوستان نزدیک خانواده سیمین دانشور و جلال آل احمد و همچنین لیلی ریاحی تنها وارث قانونی سیمین دانشور، در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران در تهران برگزار شد.

لیلی ریاحی وصی و تنها وارث قانونی سیمین دانشور در این برنامه دقایق کوتاهی پشت تریبون قرار گرفت و درباره موضوع جنجالی وصیتنامه این نویسنده فقید سخن گفت و از احتمال صدور حکم قطعی دادگاه تجدید نظر در این خصوص در هفته آینده خبر داد.

سپس علی خلاقی همسر ریاحی به نمایندگی از وی که و در تکمیل این اظهارات او گفت: اموال خانم دانشور همان خانه مشترک او با جلال آل‌احمد است و ممکن است میلیاردها تومان ارزش داشته باشد ولی کسی چشمداشتی به آن ندارد اما بر اساس وصیتنامه ایشان، خانم لیلی ریاحی تنها وارث قانونی اوست اما متاسفانه خانم ویکتوریا دانشور (خواهر خانم سیمین دانشور) این مسئله را که خانم ریاحی تنها وارث ایشان است، هنوز قبول نکرده است.

به گفته همسر تنها وارث قانونی سیمین دانشور، خواهر این نویسنده فقید به حکمی که چندی پیش دادگاه در مورد اصالت وصیتنامه دانشور صادر کرده و در آن تاکید شده این وصیتنامه واقعی و به خط خود اوست، اعتراض کرده و هم اکنون این پرونده در شعبه 55 در دادگاه و زیر نظر قاضی اصلان‌پور، در دست بررسی است.

خلاقی همچنین با تکذیب خبر چندی پیش روزنامه «آرمان» در این خصوص تاکید کرد: از دادگاه تجدیدنظر به ما گفتند که ممکن است هفته آینده حکم قطعی در مورد اصالت وصیتنامه خانم سیمین دانشور صادر شود و اگر این اتفاق بیفتد، این خانه همچنین خانه سیمین و جلال خواهد ماند و 7 اردیبهشت 93 طی مراسمی بازگشایی خواهد شد.