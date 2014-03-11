به گزارش خبرگزاری مهر، یورگن کلوپ سرمربی تیم فوتبال دورتموند هفته گذشته در انتقاد از ماتیاس سامر اعلام کرد بدون حضور سامر بایرن حتی یک امتیاز هم کمتر از امتیازی که هم اکنون دارد نمی گرفت و حضور او هیچ تاثیری بر بایرن نداشته است.

اما فرانس بکن باوئر در دفاع از سامر در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای آلمان گفت: باید بگویم بدون ماتیاس سامر بایرن مونیخ به این موفقیت ها نمی رسید. ماتیاس دقیقا بهترین زمان به بایرن آمد، زمانی که مردم می گفتند بایرن مرده است. ماتیاس سامر در کنار یوپ هاینکس یک زوج رویایی را تشکیل دادند و بایرن را به زندگی بازگرداندند. اکنون هم همین اتفاق با گواردیولا رخ داده است، زوجی بهتر از سامر و گواردیولا وجود ندارد.