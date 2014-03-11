امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز سعادت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گل محمدی ظهر امروز سه شنبه در جلسه معاونت ادارات و کارخانجات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بیجار که با حضور اعضا در محل سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری بیجار برگزار شد، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر و ترویج آن در جامعه موجب سعادتمندی آن جامعه و مردمانش خواهد شد و آنها را از گزند آسیب‌های اجتماعی دور خواهد کرد.

وی افزود: تذکر لسانی مهم ترین ابزار اجتماعی جهت فریضیه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

بخشدار مرکزی بیجار اضافه کرد: مهم‌ترین موضوعی که در قرآن و احکام اسلام به آن اشاره شده و ضامن سعادت انسان‌ها در دنیا و آخرت است تقوا و خدا ترسی است و مسلمانان باید به این مهم توجه بیشتری داشته باشند و این امر تنها از طریق احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر امکان پذیر است.

وی ادامه داد: تمام مسئولان نسبت به قرآن، اسلام و خون شهدا مسئولیت دارند و باید در راستای احیا و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر گام بردارند.

وی در ادامه به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و اظهار داشت: فريضه امر به معروف و نهي از منكر در واقع راهكاري براي تضمين اجراي قوانين و فرايض است.

گل محمدی یادآور شد: امر به معروف و نهي از منکر باعث اصلاح بسياري از ناهنجاري ها در جامعه شده و بايد به اين مقوله با نگاه ارزشي و ديني بنگريم.

وی درایت، هوشمندی و تدبیر در عرصه امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مباحث مهم مورد توجه دانست بیان داشت:متاسفانه در حال حاضر به دلیل رواج تکنولوژی جامعه ما دچار آسیب های اجتماعی متعددی شده است که خود این امر موجب سلب اعتماد اجتماعی در جامعه می گردد.

بخشدار مرکزی بیجار این فریظه الهی و خطیر را موجب بقای جامعه اسلامی عنوان و بر تلقی نمودن این فریضه الهی به عنوان فرهنگ عمومی تأکید کرد.