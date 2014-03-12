بیژن زنگنه در گفتگو با مهر درباره مهمترین مذاکرات گازی امروز جمهوری اسلامی ایران و عمان در مسقط، گفت: همزمان با سفر رئیس جمهور به مسقط مذاکراتی هم با این کشور به منظور نهایی کردن برخی از مذاکرات گازی در دستور کار قرار گرفته است.



وزیر نفت با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود امروز ایران و عمان یک سند عملیاتی تعهد آور در زمینه صادرات گاز طبیعی امضا کنند، تصریح کرد: این سند گازی باید تعهدآور برای دو طرف باشد.



این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین در پاسخ به مهر از مذاکره با عمان به منظور ورود به بازار خرده فروشی گاز خبر داد.



به گزارش مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اخیرا با صدور دستوراتی خواستار آغاز مطالعات و تعیین پیمانکار ساخت خط لوله دریایی انتقال گاز ایران به عمان شده است.



از این رو یکی از پیمانکاران صنایع فراساحلی نفت و گاز ایران مسئول انجام مطالعات ساخت خطوط لوله زیر دریایی و تاسیسات فراساحلی به منظور انتقال گاز میادین ایران همچون کیش به عمان از بستر خلیج فارس شده است.



در همین حال، شرکت ملی صادرات گاز ایران هم اخیرا از ادامه مذاکرات متعدد در سطح کارشناسی با طرف عمانی به منظور نهایی کردن قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به عمان خبر داده است.



شهریور ماه سالجاری و همزمان با سفر سلطان قابوس پادشاه عمان به تهران، دور جدید مذاکرات گازی ایران و عمان با حضور بیژن نامدار زنگنه و محمدبن حمدالرمحی وزیران نفت ایران و عمان در مجموعه سعدآباد برگزار شد.



با انجام این دور از مذاکرات ایران و عمان یک یادداشت تفاهم جدید به منظور تسریع در صادرات گاز ایران به عمان امضا کردند و مقرر شده بود با امضای این تفاهم نامه ساخت خط لوله دریایی مشترک گاز بین دو کشور تسریع شود.



بیزن زنگنه وزیر نفت یکی از مهمترین سیاست‌های ایران به منظور صادرات گاز به عمان را حضور در بازار خرده فروشی گاز عنوان کرده و تاکید کرده است: با صادرات گاز به عمان امکان فروش گاز طبیعی ایران به سایر کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای آسیایی فراهم می شود.



به گزارش مهر، پیش از این عمان برای تامین خوراک واحدهای LNG و صنایع خود درخواست روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز از ایران کرده بود که مذاکرات مربوط به توسعه میدان کیش و صادرات گاز به دلیل اختلاف نظر دو طرف بر روی فرمول فروش از پیشرفت قابل توجه‌ای برخوردار نبوده است.



طرح صادرات گاز میدان کیش به عمان شامل یک خط لوله 200 کیلومتری است که بخش عمده‌ای از آن زیرآب خواهد بود. در فاز نخست پروژه گاز معادل یک میلیارد فوت مکعب و با توسعه فازهای بعدی به سه میلیارد فوت مکعب در روز قابل افزایش است.



اولتیماتوم 20 روزه نفتی ایران به چین



زنگنه در ادامه در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر آخرین وضعیت مشارکت شرکت CNPC چین در طرح توسعه آزادگان جنوبی، بیان کرد: مذاکرات از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران با این شرکت چینی ادامه دارد.



وزیر نفت با تاکید بر اینکه تا 20 روز آینده همه مسائل در توسعه این میدان مشترک نفتی تعیین تکلیف خواهد شد، در پاسخ به مهر درباره احتمال اخراج چینی ها از طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی، بیان کرد: احتمال هر تصمیمی وجود دارد.



به گزارش مهر، در حال حاضر هم شرکت پیمانکاری چینی شاغل در طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی با وقت کشی‌های متعدد، تاخیرهای چندین ساله‌ای را به توسعه این میدان مشترک نفتی ایران تحمیل کرده است.



عبدالرضا حاجی حسین نژاد مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت اخیرا درباره آخرین وضعیت پیشرفت اجرایی طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی، گفت: از مجموع ١٨٥ حلقه چاهی که باید براساس برنامه در فاز نخست توسعه این میدان مشترک تکمیل می شد تاکنون تنها هفت حلقه چاه حفاری شده است.



این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه هم اکنون 5 دکل در میدان آزادگان جنوبی فعال است، تصریح کرد: این در حالی است که قرار بوده مطابق با قرارداد شرکت CNPCI چین 25 دکل حفاری در این میدان مشترک نفتی مستقر کند.



با این وجود اولین برداشت زودهنگام نفت در توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی به زمان دولت نهم باز می‌گردد که با مشارکت شرکت ملی حفاری و مناطق نفت خیز جنوب امکان تولید روزانه 50 هزار بشکه نفت از این میدان فراهم شد.



با ادامه وقت کشی چینی‌ها در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا در نشست مشترک با رئیس جمهوری با انتقاد از عملکرد پیمانکار چینی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، گفت: عملکرد شرکت چینی مطلوب ارزیابی نمی‌شود و اخطارهای لازم برای "خلع ید" به این پیمانکار داده شده است.