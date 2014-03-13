به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته چهارشنبه 21 اسفندماه آخرین جلسه از سلسله جلسات «درس‌هایی از نهج‌البلاغه» در سال 1392 در مسجد هفتاد و دو تن مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد.

دکتر محسن اسماعیلی در این جلسه، به ادامه بحث توصیه‌های امام علی(ع) در مورد دوری از عالمان کذاب و نشانه‌های آنان پرداخت.

وی گفت: انسان‌ها ذاتا طالب حقیقت و حقیقت‌جو هستند؛ اما افرادی با سوء استفاده از این مسأله خود را عالم معرفی می‌کنند. این افراد نه تنها ما را به حقیقت نمی‌رسانند؛ بلکه دنیا و آخرت ما را نیز به تباهی می‌کشانند. رسول خدا در این خصوص می‌فرمایند وای بر کسانی که از طریق دین می‌خواهند دنیای خود را آباد کنند. اینان در لباس میش خود را جلوه می‌دهند، زیبا سخن می‌گویند و گفتارشان از عسل شیرین‌تر است؛ اما دلشان به مانند دل یک گرگ است.

به گفته اسماعیلی، خداوند در قرآن به این‌گونه افراد هشدار داده است که با من می‌خواهید مردم را گول بزنید؟ من را ابزار و دسیسه خود کرده‌اید؟ آن‌قدر پرجرأت شده‌اید که به من هم جسارت می‌کنید؟ به عزت و جلال خود قسم، فتنه‌ای بر شما نازل می‌کنم که همه عالمان حیرت کنند.

این دانشگاه درباره دوری از کذابان علم و شیوه آنان برای فریب مردم گفت: خداوند می‌فرماید: «تنها بگذارید کسانی را که دین برایشان بازیچه شده است.» این افراد، دام‌شان از دوچیز تشکیل شده؛ اول غرور و دوم دروغ. اولین فریب این افراد این است که حرف خودشان را از قول خداوند به شما می‌گویند. این سخنان همان جهالت و ضلالت است که از دیگری آموخته‌اند. خداوند قرآن را نازل کرده که چراغ و راهنمای ما باشد. اینان به جای آن‌که قرآن را چراغ خود قرار دهند، خود را چراغ قرآن قرار می‌دهند. خداوند می‌فرماید «قرآن سفره پرنعمتی است که برای شما پهن کرده‌ام که از آن استفاده کنید نه آن‌که داشته‌های غلط و فریب‌کاری خود را بر سر آن بیاورید.» این عالم‌نمایان، شیطان را به جای خدا به مردم معرفی می‌کنند. این دردی است که از آغاز دین اسلام مسلمانان را گرفتار کرده و تا به امروز هم وجود دارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در نهج‌البلاغه حضرت علی(ع) بارها دوری از این عالمان کذاب را توصیه کرده است. سه خطبه معروف در این خصوص وجود دارد. ابتدا خطبه 176 که می‌فرماید «بدانید که قرآن نصیحت‌کننده‌ای است که شما را فریب نمی‌دهد، راهنمایی است که شما را گمراه نمی‌کند، سخن‌رانی است که دروغ نمی‌گوید. قرآن به شما هدایت را اضافه می‌کند و از شما ذلت را می‌گیرد. دوای درد خود را از قرآن بخواهید و تنها برای حل مشکلات خود از آن کمک بگیرید. قرآن بزرگ‌ترین دردها را شفا می‌دهد.» همچنین در ادامه این خطبه حضرت می‌فرماید «اگر می‌خواهید به خدا برسید، فقط از طریق قرآن این کار را انجام دهید و فقط از قرآن نصیحت بخواهید. نظرات و اعتقادات شخصی خود را در مقابل قرآن متهم بدانید.

اسماعیلی در ادامه به خطبه 147 نهج‌البلاغه اشاره کرد و گفت: در این خطبه، حضرت درباره نشانه‌های آخرالزمان می‌فرماید: «بعد از من روزی خواهد آمد که هیچ چیز پنهان‌تر از حق نیست و هیچ چیز آشکارتر از باطل نخواهد بود. بازار دروغ‌گویی نسبت به خدا و پیغمبر بیش‌تر از هر چیز دیگر است. این همان نشانه آخرالزمان است.» حضرت همچنین در ادامه این خطبه می‌فرمایند: «در آخرالزمان هیچ کالایی بی‌ارزش‌تر از قرآن نیست. در هیچ کجا حرفی از قرآن زده نمی‌شود. در جلسات پررونق، قرآن را تخریب می‌کنند. کلام خدا و حق مشتری ندارد؛ ولی اگر برعکس آن گفته شود مشتریان بسیار خواهد داشت.» در آخرالزمان، قرآن و اهل قرآن میان مردم هستند ولی با مردم نیستند؛ زیرا که گمراهی با هدایت در یک جا جمع نمی‌شود. آخرالزمان هنگامی است که علمای کذاب جلوتر از قرآن حرکت می‌کنند.

این استاد دانشگاه در پایان سخنان خود با اشاره به خطبه 137 ادامه داد: عالم‌نمایان می‌دانند که شما دنبال حق هستید به همین خاطر است که به جای این‌که خود به سمت حق بروند، حق را به جانب خود می‌کشند. «حق» ثابت است؛ ما باید به سمت او برویم نه آن‌که آن را به سمت خود بکشیم. عالم‌نمایان به جای این‌که خود را با قرآن محک بزنند، قرآن را با خود محک می‌زنند. حق، لباس گشادی نیست که بر تن هرکسی بیاید. حضرت می‌فرماید «هنگامی که امام زمان ظهور می‌کند مردم را با خواسته‌های خودشان یکسان می‌کند. همچنین آراء و نظرات را طبق قرآن خواهد کرد.» این هنر نیست که انسان، نخستین کافر به قرآن باشد. آیات قرآن را به قیمت کم نفروشید، از خشم خدا بترسید. حق را وسیله بازی نکنید و لباس حق را بر تن باطل نکنید. عالم واقعی کسی نیست که برای طلب مشتری، دامی از فریب و دروغ فراهم کند. عالمان دروغین به‌گونه‌ای حرف می‌زنند که مخاطب، گناه را کوچک فرض می‌کند و خیالش از جهنم راحت می‌شود.