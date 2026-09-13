بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا

روحالله شیرزادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در کودکان و گروههای مختلف جامعه، افزود: واکسیناسیون کودکان از اهمیت ویژهای برخوردار است و با توجه به تشدید موارد آنفلوانزا، تزریق واکسن به گروههای مختلف، از جمله افراد در معرض خطر و زنان باردار، توصیه میشود.
وی ادامه داد: هنوز برای تزریق واکسن آنفلوانزا فرصت وجود دارد و بهترین زمان دریافت واکسن، اواخر شهریور تا پایان مهر است. امیدواریم واکسن آنفلوانزا امسال نیز وارد کشور شود تا افراد بتوانند با دریافت آن، ایمنی لازم را در برابر بیماری به دست آورند.
شیرزادی درباره روند توسعه واکسیناسیون کشور نیز گفت: در سالهای گذشته واکسنهایی مانند هموفیلوس آنفلوانزا، پنوموکوک و روتاویروس به برنامه واکسیناسیون کشور اضافه شدهاند که این اقدام در کاهش عوارض بیماریهای جدی در کودکان مؤثر بوده است.
وی درباره احتمال کمبود واکسن آنفلوانزا، افزود: در حال حاضر نمیتوانم درباره میزان موجودی یا احتمال کمبود این واکسن اظهار نظر قطعی داشته باشم، اما بر اساس اعلام وزارت بهداشت و سایر مسئولان، احتمال زیادی وجود دارد که واکسن آنفلوانزا وارد کشور شده و در دسترس مردم قرار گیرد.
شیرزادی خاطرنشان کرد: واکسن آنفلوانزا معمولاً تا اواخر شهریور در دسترس قرار میگیرد، چرا که سویههای مورد استفاده در واکسن باید متناسب با شرایط همان سال تعیین و واکسن تولید یا تأمین شود. امیدواریم واکسن امسال نیز به موقع در دسترس مردم قرار گیرد تا افراد بتوانند واکسیناسیون خود را انجام دهند.
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