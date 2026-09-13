محمدجواد شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد نانواییها به صورت مستمر انجام میشود، اظهار داشت: تعداد سهمیه آرد هر نانوایی مشخص است و باید به همان میزان، نان پخت شود.
وی با بیان اینکه اگر در پایان ماه، تعداد نانهای پختشده با سهمیه آرد مطابقت نداشته باشد، سهمیه ماه بعد کاهش مییابد، تصریح کرد: این سامانه نظارتی به صورت دقیق عملکرد تمام نانواییها را رصد میکند.
مسئول نظارت بر بازار با اشاره به اینکه کمبودن وزن چانه، تعطیلی خودسرانه و عدم رعایت ساعت پخت از جمله تخلفات نانواییها محسوب میشود، خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سهمیه آرد نانوایی کاهش مییابد.
شیرخانی در پایان با تأکید بر اینکه نان، قوت اصلی سفره مردم است و باید با کیفیت مطلوب عرضه شود، گفت: سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت شکایات مردمی در این زمینه هستند و با متخلفان در اسرع وقت برخورد خواهد شد.
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