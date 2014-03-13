دبیری تبریز قهرمان لیگ فوتسال شد/ اولین قهرمانی شمسایی در لباس جدید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم و پایانی رقابت های لیگ برتر فوتسال عصر امروز پنجشنبه در شهرهای مختلف برگزار شد که در پایان تیم دبیری تبریز موفق شد با وجود تساوی برابر تاسیسات دریایی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

وحید شمسایی که به عنوان بازیکن و کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران توانسته بود به عناوین و افتخارات زیادی دست پیدا کند، این بار به عنوان بازیکن - مربی موفق شد تیم دبیری تبریز را با 60 امتیاز قهرمان لیگ فوتسال کند. تیم گیتی پسند نیز که جدی ترین رقیب دبیری بود با پیروزی برابر شهرداری ساوه به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد.

در پایان رقابت های این فصل لیگ برتر فوتسال تیم های پتروشیمی ماهشهر و راه ساری با کسب نتایج ضعیف به لیگ دسته اول سقوط کردند. نتایج هفته پایانی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* دبیری تبریز 2 - تاسیسات دریایی 2

* ماهان تندیس قم 4 - شهید منصوری قرچک 2

* گیتی پسند اصفهان 3 - شهرداری ساوه یک

* میثاق تهران 2 - راه ساری صفر

* هلال احمر تبریز 2 - فرش آرای مشهد 3

* پتروشیمی ماهشهر - صفر - زمزم اصفهان یک

* شهرداری تبریز یک - شرکت حفاری صفر

جدول رده بندی این مسابقات به شرح زیر است:

1- دبیری تبریز 60 امتیاز

2 - گیتی پسند صفهان 59 امتیاز

3 - شرکت ملی حفاری 50 امتیاز

4 - شهید منصوری ورامین 48 امتیاز

5 - میثاق تهران 44 امتیاز

6 - ماهان تندیس قم 40 امتیاز

7 - فرش آرای مشهد 47 امتیاز

8 - شهرداری تبریز 35 امتیاز

9 - هلال احمر 32 امتیاز

10 - تاسیسات دریایی 30 امتیاز

11 - شهرداری ساوه 23 امتیاز

12 - زمزم اصفهان 23 امتیاز

13 - پتروشیمی ماهشهر 15 امتیاز

14 - راه ساری 12 امتیاز