بازی پر اشتباه تیم منصوری قرچک/ شاگردان داورزنی در رده چهارم باقی ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه و در چارچوب هفته بیشت و ششم و پایانی رقابت های لیگ برتر فوتسال تیم شهید منصوری قرچک با شکست مقابل ماهان تندیس قم از قرار گرفتن در جایگاه سوم رقابت ها بازماند و با قرار گرفتن در رده چهارم به کار خود در این دوره از مسابقات پایان داد.

تیم شهید منصوری قرچک همواره و در تمام ادوار جز تیم های مدعی لیگ به حساب آمده و در دو فصل قبل نیز تا قهرمانی رقابتها پیش رفت که به علت تبانی گیتی پسند، دستش از جام کوتاه ماند اما امسال این تیم قرچکی عزم خود را برای قهرمانی جزم کرده است.

این تیم که همواره از مدعیان کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال بوده و یکی از باشگاه‌های فعال فوتسال در کشور ایران است، امسال با با هدایت رضا داورزنی به عرصه مسابقات پا گذاشت و با بازیکنانی نظیر مجتبی نصیری‌نیا، حامد آتش‌زا، احمد ملاعلی، سید علی کیایی، اسماعیل وطن خواه، حمید نصیری، میثم خیام، امین مجیدی، علی رهنما، مهدی رضائیان، باقر محمودی، در اندیشه کسب رده های بالای جدول لیگ فوتسال است.

تیم شهید منصوری قرچک در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر بازی های پرنوسانی را از خود به نمایش گذاشت، به همین خاطر نتوانست در نیم فصل اول در بین سه تیم برتر لیگ قرار بگیرد و این نوسان در نیم فصل دوم هم ادامه پیدا کرده و این تیم مدعی در برخی از دیدارها بسیار خوب و پرتوان ظاهر شده اما در برخی دیدارها بویژه مسابقات خارج از خانه آن صلابت همیشگی را ندارد و همین دلیل باعث شده است که تیم منصوری قرچک در رده اول مسابقات قرار نداشته باشد.

تیمی که فرصت داشت با پیروزی مقابل ماهان تندیس قم به رده سوم صعود کند در این دیدار بسیار بد و پراشتباه ظاهر شد و در نهایت شاگردان رضا داورزنی نتوانستند از این فرصت خوب استفاده کنند.

اما در طرف مقابل تیم ماهان تندیس قم که برای انتقام به مصاف منصوری قرچک رفته بود بسیار با برنامه و هدف مند بازی را دنبال کرد به خصوص در نیمه نخست که شاگردان محسن حسن زاده بسیار خوب توانستند بازی را اداره کنند.

تیم ماهان تندیس قم بازی را بسیار بهتر از منصوری قرچک آغاز کرد و توانست پس از چند حمله خطرناک توسط محمد کرمانی و محمد کرمانشاهی به گل دست پیدا کند و با نتیجه دو بر صفر از حریف قدرتمند خود پیشی یگیرد.

رضا داورزنی که همه چیز را از دست رفته می دید دست به تغییر تاکتیک زد و با فرستادن بازیکنان جوان خود به زمین توانست توسط مهدی رضائیان یکی از گل های خورده را جبران کرده و به ادامه بازی امیدوار شود اما تلاش دو تیم در نیمه اول ثمری نداشت و ماهان تندیس قم با برتری دو بر یک به رختکن رفت.

در نیمه دوم این ماهان تندیس قم بود که دوباره ابتکار عمل را به دست گرفت و توانست دو گل دیگر وارد دروازه منصوری قرچک کرده و نتیجه را چهار بر یک کند و از این زمان به بعد منصوری قرچک که چیزی برای از دست دادن نداشت تلاش دو چندانی کرد و توانست یکی از گل های خورده را جبران کند.

این بازی در نهایت با نتیجه 4 بر 2 به سود ماهان تندیس قم به پایان رسید و منصوری قرچک در پایان لیگ برتر با 48 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.