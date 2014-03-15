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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۲

"آرسن ونگر" شایعه حضور در بارسلونا را تکذیب کرد

"آرسن ونگر" شایعه حضور در بارسلونا را تکذیب کرد

سرمربی تیم فوتبال آرسنال هنوز از سوی مسئولان باشگاه لیگ برتری پیشنهادی مبنی بر تمدید قرارداد دریافت کرده و این شایعه وجود دارد که این مربی فرانسوی با مسئولان باشگاه بارسا وارد مذاکره شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آرسن ونگر" در پاسخ به این سوال که آیا با بارسلونا وارد مذاکره شده است، گفت: تعهد من هنوز اینجا به طور کامل به پایان نرسیده و هیچ جای دیگر نخواهم رفت.

ونگر از سال 1996 به سمت سرمربیگری تیم فوتبال آرسنال منصوب شده و در بازی با چلسی که در ماه مارس برگزار می‌شود شمار بازی‌های خود در این باشگاه را به عدد هزار می‌رساند.

آرسنال که بیشتر زمان رقابتهای فصل را در صدر جدول رقابتهای لیگ برتر بوده، در حال حاضر هفت امیتاز کمتر نسبت به چلسی صدرنشین دارد اما در رقابتهای جام حذفی به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرده است.

کد مطلب 2256410

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