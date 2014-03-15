تاثیر مستقیم "نبرد یبرود"بر گنجانده شدن مقاومت در بیانیه وزارتی دولت لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه روزنامه لبنانی البناء امروز در گزارشی اعلام کرد که هیچ کس نمی تواند تاثیر مستقیم پیشروی ارتش سوریه با حمایت نیروهای حزب الله لبنان به داخل یبرود را بر موضوع گنجانده شدن مقاومت در بیانیه وزارتی دولت لبنان کتمان کند.

در این گزارش با اشاره به مواضع رهبران جریان 14 مارس درباره لزوم عدم گنجانده شدن مقاومت در بیانیه وزارتی دولت و بهانه کردن مسائل ملی گرایانه در این باره، آمده است: پیروز اصلی در این جریان خط مقاومت بود که پختگی رهبری آن در جریان تشکیل دولت، موضوع بیانیه وزارتی و به طور همزمان پیگیری نبرد یبرود که موتور محرک دیگر عملیاتها مسحوب می شود، نمایان شد.

شکست خوردگان تصویب بیانیه وزارتی سه طرف هستند؛ نخست مقامات و شخصیتهای جریان 14 مارس که طی ماههای اخیر تلاش داشتند مقاومت را از بیانیه وزارتی حذف کنند، اما به هدف خود نرسیدند. دومین بازنده بزرگ "فواد السنیوره" نخست وزیر سابق (وابسته به جریان 14 مارس) است که امیدوار بود با کناره گیری "تمام سلام" از مقام نخست وزیری در جای وی بنشیند. وی در زمان تصویب بیانیه وزراتی از افراد ناراحت و غمگین محسوب می شد.

سومین شکست خورده نیز "میشل سلیمان" رئیس جمهور فعلی است که تلاش داشت با عدم تصویب بیانیه وزارتی، موضوع تمدید مهلت ریاست جمهوری خود را امری غیر قابل گریز معرفی کند.