10 درصد جمعیت ایران متاثر از مواد مخدر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مرادی، صبح شنبه در اولین نشست خود با مدیران عامل مراکز بازتوانی و تشکلهای فرهنگی اعتیاد و مواد مخدر استان همدان، با بیان این که ایران در بعد مواد مخدر به مرز بحران رسیده است، اظهار داشت: انتشار آمار و ارقام مربوط به گرایش ایرانیان به اعتیاد و مواد مخدر نشان می دهد که جامعه ما در حال نزدیک شدن به مرز بحران است که بایستی آن را در ابعاد ملی بررسی کرد.

وی با اشاره به این که پیامدها و آسیبهای ناشی از گسترش اعتیاد و مواد مخدر در جنبه های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ملی امری است که موجب نگرانی مردم و دولتمردان شده است، ورود فعال و مشارکت پذیر سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای غیر دولتی در کنترل، مهار و پیشگیری از این معضل خانمانسوز را بسیار ضروری دانست.

مرادی افزود: بیش از 6 میلیون نفر از ایرانیان به اعتیاد و انواع مواد مخدر گرایش دارند و یا تحت تاثیر آن هستند که متاسفانه 10 درصد از این آمار به زنان تعلق دارد.

وی در همین ارتباط گفت: 71 درصد زندانیان، 25 درصد از قتل ها، 20 درصد از جرائم منکراتی، 30 درصد از رفتارهای کودک آزاری و 70 درصد از سرقت ها ناشی از اعتیاد و مواد مخدر در کشور است.

وی ادامه داد: متاسفانه نزدیک به 60 درصد جمعیت معتادان کشور، زیر 34 سال هستند.

مرادی حفظ کرامت انسانی و بازگرداندن معتادان بیمار به جامعه را از وظایف اصلی تشکلهای غیر دولتی دانست و بر حمایت همه جانبه از فعالیتهای فرهنگی، درمانی، آموزشی و پیشگیرانه تشکلها تاکید کرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با دعوت از تشکلها و سازمانهای مردم نهاد برای کمک به دولت و تحقق برنامه های پیشگیرانه و آموزشی آن، تاکید کرد: همه دستگاهها و نهادهای دولتی موظفند با سمنها و تشکلهای مردمی همکاری کنند.

نماینده سازمانهای مردم نهاد درهیات نظارت استان همدان نیز از فعالیت 50 تشکل غیر دولتی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر در استان همدان خبر داد.

سید حسن قشمی گفت: از این تعداد، 38 تشکل به مراکز بازتوانی و کمپهای ترک اعتیاد و مابقی از تشکلها در حوزه فرهنگی و آموزشی فعال هستند.

وی با تشریح طرح ساماندهی تشکلها و سازمانهای مردم نهاد در استان همدان، افزود: با توجه به راه اندازی 8 اتاق فکر در استان، سال گذشته اتاق فکر آسیبهای اجتماعی و اعتیاد در همدان با هدف کمک به دولت و حساسی زایی جامعه به این معضل اجتماعی تشکیل شد.

نماینده سازمانهای مردم نهاد درهیات نظارت استان در پایان خواستار همکاری و همراهی بیشتر همه دستگاههای متولی و مسئول در بخش مواد مخدر و اعتیاد با سازمانها و تشکلهای غیر دولتی در استان شد.