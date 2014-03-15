نشست فوق العاده شورای امنیت برای تصویب قطعنامه درباره کریمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، بنا بر درخواست آمریکا امروز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را برگزار می کند تا قطعنامه ای را در محکومیت انجام همه پرسی در کریمه به تصویب برساند.

این نشست ساعت 15 به وقت گرینویچ امروز شبه برگزار می شود. به گفته دیپلماتهای حاضر در مقر سازمان ملل، به احتمال زیاد روسیه این قطعنامه را وتو خواهد کرد.

این نشست در حالی برگزار خواهد شد که ظرف دو هفته اخیر پنج نشست بی نتیجه درباره اوکراین در شورای امنیت برگزار شده است.

از سوی دیگر نشست شش ساعته وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه که روز گذشته در لندن درباره کریمه برگزار شده بود بدون توافق طرفین به پایان رسید. کری گفت : آمریکا همه پرسی کریمه را به رسمیت نمی شناسد. اما وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو به نتیجه این همه پرسی احترام می گذارد. لاوروف تاکید کرد که آمریکا و روسیه موضع مشترکی درباره کریمه ندارند.

قرار است روز یکشنبه ۲۵ اسفندماه در شبه جزیره کریمه بر سر سرنوشت این بخش از کشور اوکراین همه پرسی برگزار شود. اکثریت جمعیت منطقه کریمه در جنوب اوکراین را روس زبان ها تشکیل می دهند.