مردم اصفهان تجهیزات و ادوات پزشکی خود را به بانک امانات هلال احمر اهدا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بانک امانات تجهیزات پزشکی امسال از سوی جمعیت هلال احمر استان اصفهان راه‌اندازی شده است که در آن تجهیزاتی همچون تخت، ویلچر، واکر و غیره به صورت رایگان در اختیار نیازمندان تنها با گرفتن یک کارت ضمانت قرار می‌گیرد.

وی ضمن دعوت از مردم اصفهان به منظور مشارکت در طرح بانک امانات تجهیزات پزشکی این جمعیت ، افزود: در صورتی که خانواده‌ها تجهیزاتی پزشکی دارند که در حال حاضر مورد مصرف آنها نیست می‌توانند در این کار خدا پسندانه شرکت کنند.

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان به اعزام 35 کاروان سلامت به مناطق محروم استانی و برون استانی اشاره کرد و افزود: در کاروان اعزامی به منطقه سیستان حدود 4 هزار نفر ویزیت رایگان شدند.

وی به همایش منتظران مهر از سوی جمعیت اشاره کرد و بیان داشت: در این همایش از توان داوطلبان و خیران استفاده شد که در نوع خود بی‌نظیر بود.

سلیمی ادامه داد: در این همایش نزدیک به 5 میلیارد و 500 میلیون تومان برای کمک به نیازمندان تهیه که شامل کمک‌های نقدی، جنسی و همچنین وقف زمین برای احداث پایگاه‌های امدادرسانی هلال احمر است.

وی افزود: 42 هزار نفر عضو داوطلب افتخاری در بخش داوطلبان هلال احمر استان اصفهان به فعالیت می‌پردازند که متشکل از صنوف و مشاغل گوناگون و در رده‌های سنی متفاوت هستند.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: طرح رسیدگی به نیازمندان سالمند و سر زدن به سرای سالمندان از طرح‌های موفق جمعیت در سال جاری است که از سوی صلیب سرخ جهانی به عنوان طرح برتر شناخته و نزدیک به 740 سالمند در استان اصفهان از این طرح بهره‌مند شدند.

وی گفت: در این طرح نیازهای دارویی و درمانی برای سالمندان تامین و به منظور تکمیل درمان به مراکز درمانی و بهداشتی معرفی شدند.

سلیمی اضافه کرد: نزدیک به 500 میلیون تومان خیرین استان اصفهان برای بخش دارو و درمان کمک کردند به گونه‌ای که معاونت داوطلبان به عنوان واسطه‌ای بین نیازمند و خیر قرار می‌گیرد و مستقیم به حساب نیازمند پول واریز و یا داروهای او را تهیه می‌کرد.

اجرای طرح مروجین سلامت برای چهارشنبه سوری

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: طرح "مروجین سلامت" به عنوان طرحی برای آموزش و آگاه سازی نوجوانان و سایر اقشار در مورد خطر آتش سوزی در چهارشنبه آخر سال در مدارس و محلات به آموزش مشغول است و بروشورهایی را نیز برای آگاه سازی در اختیار مردم اصفهان قرار داده است.

سلیمی با بیان اینکه کاروان‌های امداد رسانی با کارشناسی مناطق محروم به خدمت رسانی می‌پردازند، ادامه داد: در روستاهای فریدونشهر، سمیرم و خور و بیابانک با توجه به ضرورت‌های این مناطق به امداد رسانی پرداخته‌ایم.