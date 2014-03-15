امر به معروف و نهی از منکر تذکر توأم با محبت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اخوان امروز در نشست خبری قائم مقام و معاونان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با خبرنگاران و اصحاب رسانه این استان که در دفتر این ستاد برگزار شد، اظهار داشت: خبرنگاران برای اینکه کار ماندگاری داشته باشند باید به خدا توکل کرده و با درک صحیح از مسائل، انعکاس صحیحی از مسائل جامعه داشته باشند.



وی با اعتقاد بر اینکه خبرنگاران فرهنگ سازان جامعه هستند و باید آزاد اندیش باشند تا بتوانند جریان ساز شوند، افزود: خبرنگاران باید در فعالیت های خود مستند عمل کنند و تحت تأثیر جریانات سیاسی و اقتصادی قرار نگرفته و به آنها وابسته نباشند.



قائم مقام دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با بیان اینکه اساس فعالیت امر به معروف و نهی از منکر، آموزه های قرآنی، روایات اهل بیت (ع)، فرامین امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین دستورالعمل‌های مرکز است، بیان داشت: شیوه امر به معروف و نهی از منکر از تخریب به دور بوده و تذکر توأم با محبت است.



وی با اشاره به اینکه برخورد با جرائم مشهود برعهده نیروی انتظامی و قوه قضائیه است اما با این وجود مشکلات عدیده‌ای در مسائل فرهنگی جامعه وجود دارد که باید به صورت زیربنایی برای آن چاره اندیشی شود، ادامه داد: در امر به معروف و نهی از منکر، تربیت انسان‌ها مدنظر است.



اخوان با بیان اینکه در مسائل فرهنگی کارهای به زمین مانده زیادی وجود دارد و فعالیت های فرهنگی باید با پشتوانه علمی صورت گیرد، ابراز داشت: در فعالیت های فرهنگی باید از افراد خبره استفاده شود که با سعه صدر و دلسوزی و درک حقیقی از مسائل فعالیت کنند و به خرد جمعی هم اهمیت دهند.



وی با اشاره به نقش بی بدیل علما در احیای ارزش‌ها در جامعه، عنوان داشت: امر به معروف و نهی از منکر در بین سایر فروع دین از حساسیت بیشتری برخوردار است و همه خوبی ها حتی جهاد در راه خدا، نسبت به این فریضه الهی همانند قطره در برابر اقیانوس است.



قائم مقام دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر نیاز به یادگیری احکام و آداب آن دارد، گفت: متأسفانه برخی افراد برای کینه توزی و عقده گشایی و تجسس در امور مردم، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند که باید از این مسئله جلوگیری شود.



وی با بیان اینکه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در تمامی ادارات، بیمارستان‌ها، کارخانجات، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، مساجد و هیأت حضور پررنگی دارد، یادآور شد: شورای سیاستگذاری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان با حضور امام جمعه، استاندار و برخی مدیران استانی تشکیل می‌شود و سیاست‌های فعالیت‌های ستاد را تدوین می‌کنند.



اخوان به نقش الگویی مسئولان برای مردم اشاره کرد و بیان داشت: فرهنگ نقدپذیری باید در بین مسئولان نهادینه شود تا از انتقاد مردم و رسانه‌ها ناراحت نشوند و بدانند این انتقادها برای بهبود وضعیت جامعه است.