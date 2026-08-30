احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد وزارت نفت در شرایط جنگ اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف دشمن در جریان حملات به کشور، ایجاد اختلال در زیرساختهای حیاتی و به ویژه زنجیره تولید، انتقال و تأمین انرژی بود، اما مجموعه وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و کارکنان عملیاتی این صنعت با روحیه جهادی و حضور شبانهروزی در میدان اجازه ندادند این هدف محقق شود.
وی با بیان اینکه تولید نفت در شرایط سخت جنگی استمرار داشت اظهار کرد: با وجود فشارها و آسیبهای ایجادشده، تولید نفت خام با اتخاذ تدابیر ویژه ادامه یافت و اقدامات لازم برای حفظ ظرفیت تولید و صادرات نفت انجام شد. در واقع صنعت نفت در این دوره نشان داد که حتی در شرایط بحرانی نیز میتواند با مدیریت عملیاتی، تولید و صادرات را استمرار دهد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به شرایط بسیار دشوار حاکم بر تأسیسات پارس جنوبی گفت: استمرار تولید گاز خام در پارس جنوبی یکی از اقدامات مهم صنعت نفت در دوران جنگ بود. با وجود آسیبهای واردشده، تولید گاز ادامه پیدا کرد و گاز خام تولیدی برای تأمین نیاز شبکه در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت. همزمان، عملیات جبران خسارتها و بازسازی بخشهای آسیبدیده نیز با مدیریت عملیاتی و در کوتاهترین زمان ممکن دنبال شد.
مرادی ادامه داد: با توجه به اهمیت تأمین گاز در فصل سرد سال، اقدامات لازم برای حداکثرسازی تولید و تحویل گاز خام در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای صنعت نفت در جریان جنگ تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که صنعت نفت توانست میزان تابآوری خود را در برابر این حملات نشان دهد. بخشهایی از تأسیسات آسیب دید، اما بازسازی و ترمیم این بخشها در فاصلهای کوتاه انجام شد و اجازه داده نشد آسیبهای ناشی از جنگ به توقف طولانیمدت تولید منجر شود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس همچنین به اجرای طرحهای توسعهای صنعت نفت در دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: افتتاح پروژههای مختلف در بخشهای نفت و گاز نشان میدهد توسعه صنعت نفت حتی در شرایط دشوار نیز متوقف نشده است. از جمله این پروژهها میتوان به پروژه CTEP در غرب کارون با هدف افزایش ظرفیت فرآورش به میزان ۳۲۰ هزار بشکه در روز و همچنین طرحهای توسعهای در میادین نفت و گاز شمالغرب، غرب کشور اشاره کرد.
وی با اشاره به جمعآوری گازهای همراه نفت اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات قابل توجه، کاهش گازهای مشعل است. از ابتدای فعالیت دولت تاکنون میزان قابل توجه ای از گازهای مشعل جمعآوری شده است و انتظار میرود با فراهم شدن شرایط مناسب، این روند تا پایان دولت با جدیت ادامه پیدا کند و به سرانجام برسد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اهمیت مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت گفت: فعالیتهای وزارت نفت تنها به تولید نفت و گاز محدود نمیشود و در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز اقدامات متعددی در مناطق نفتخیز و پیرامونی انجام شده است. ساخت و تجهیز مدارس، احداث و بهسازی جادهها، توسعه زیرساختهای ورزشی، ارائه خدمات درمانی و تقویت زیرساختهای آموزشی از جمله اقداماتی است که باید استمرار پیدا کند.
مرادی در ادامه گفت: بومیسازی تجهیزات و توسعه دانش فنی نیز از ضرورتهای صنعت نفت است. احیای چاههای کمبازده و چاههای متوقفشده و استفاده از ظرفیتهای داخلی برای بازگرداندن آنها به چرخه تولید، میتواند در افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور مؤثر باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت فشارافزایی در پارس جنوبی گفت: تصویب طرح فشارافزایی گاز یک گام مهم است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، عملیاتی شدن آن است. با توجه به روند برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی و ضرورت حفظ سهم ایران از این میدان، باید اجرای طرح فشارافزایی با جدیت دنبال شود و در کنار آن، توسعه میادین مشترک نیز با برنامهریزی دقیق و تعامل نزدیک میان مجلس و وزارت نفت در اولویت قرار گیرد.
مرادی در ادامه با تاکید بر اینکه صنعت نفت در ایام جنگ صحنه را خالی نکرد و پر قدرت در مقابل دشمن ایستادند گفت: کلیه پرسنل و مدیران با وجود تهدیدهای مکرر و خطرات امنیتی، در ستاد کشور پای کار ماندند و مدیریت تولید و صادرات نفت و گاز را در شرایط جنگی دنبال کردند.
وی گفت: در کنار مدیریت ستادی، نیروهای عملیاتی نیز در پای لانچرهای تولید و صادرات نفت و گاز حضور داشتند و اجازه ندادند جریان تولید و صادرات متوقف شود.
وی با اشاره به اهمیت وصول درآمدهای نفتی کشور اظهار کرد: در کنار استمرار تولید و صادرات، وصول مطالبات حاصل از صادرات نفت نیز اهمیت زیادی دارد. کوتاه کردن زمان تحویل و وصول درآمدهای نفتی، پیگیری مطالبات، پرداخت و شفافسازی حسابها و همچنین شفافیت در مباحث مالیاتی شرکت ملی نفت ایران از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود. شفافیت عملکرد مالی میتواند به افزایش اعتماد و انضباط مالی در صنعت نفت کمک کند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نیروهای عملیاتی در استمرار تولید گفت: باید از مقاومت، ایثار، رشادت و ایستادگی نیروهای صنعت نفت در طول جنگ قدردانی کرد. کارکنانی که در خارگ، بهرگان، لاوان، سیری و سکوهای عملیاتی تولید نفت و گاز مشغول به کار بودند، با وجود بمبارانهای متعدد و آتش سنگین دشمن، در محل کار خود حضور داشتند و مأموریت خود را ادامه دادند.
مرادی تأکید کرد: این نیروها در شرایطی که بسیاری از تأسیسات نفتی در معرض تهدید مستقیم قرار داشتند، پای کار ایران ایستادند و با فداکاری تا پای جان برای استمرار تولید و صادرات نفت و گاز تلاش کردند. این روحیه جهادی و مسئولیتپذیری سرمایهای ارزشمند برای کشور است و باید از این تلاشها و رشادتها قدردانی شود.
وی در ادامه بیان کرد: مجموع اقدامات انجامشده در صنعت نفت، از استمرار تولید و صادرات نفت و گاز، مدیریت شرایط بحرانی پارس جنوبی و بازسازی سریع تأسیسات آسیبدیده گرفته تا توسعه میادین، جمعآوری گازهای مشعل، توسعه حفاری، فشارافزایی، بومیسازی تجهیزات و عمل به مسئولیتهای اجتماعی، نشان میدهد صنعت نفت کشور در سختترین شرایط نیز توانسته مأموریت خود را ادامه دهد و نقش خود را در تأمین امنیت انرژی کشور ایفا کند.
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