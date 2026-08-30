واژگونی یک کشتی در سواحل قبرس شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک کشتی مسافربری حامل نزدیک به ۲۷۰ مسافر و خدمه، روز یکشنبه در سواحل قبرس شمالی واژگون شد.

این کشتی مسافربری از نوع کاتاماران، از بندر کیرنیا، معروف به گیرنه در بخش شمالی و ترک‌نشین قبرس که از نظر قومی به دو بخش تقسیم شده است، به مقصد بندر تاشوجو در استان مرسین ترکیه در حرکت بود.

علی مراد باشچری، سفیر ترکیه در نیکوزیا گفت این حادثه تعدادی قربانی داشته است، اما شمار آنها را مشخص نکرد.

باشچری گفت بیشتر ۲۵۹ مسافر و هشت خدمه کشتی نجات یافته‌اند و افزود که شماری از آنها به بیمارستان منتقل شده‌اند.

مراد شنکول، شهردار گیرنه گفت این کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی فیلو دنیزجیلیک بوده و در نزدیکی ساحل دیانا در سواحل شمالی قبرس غرق شده است.

به گزارش شبکه تی‌آرتی، کشتی حدود ۷.۵ کیلومتر (۴ مایل دریایی) دورتر از ساحل، دچار آب‌گرفتگی شد.

تصاویر ویدئویی از محل حادثه، افرادی را نشان می‌دهد که با جلیقه‌های نجات در آب‌های اطراف کشتی واژگون‌شده شناور هستند.