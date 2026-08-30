فکت چک؛ اخباری که ۸ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر- مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-انتقال حجم قابل توجهی نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز تحت نظر آمریکا

-حمله مسلحانه به یک ایست بازرسی در شهرستان سقز

-بازداشت یکی از معاونان وزیر ورزش و جوانان در خلخال

-فراهم نبودن شرایط ایران برای فروش نفت به دلیل محاصره دریایی

-دستور دولت برای انتزاع و جدایی بخشی از استان هرمزگان

-لغو ویزای «طیف سامی»(وزیر دارایی پیشین عراق و برنده جایزه بین‌المللی «زنان شجاع» در سال ۲۰۲۲) به آمریکا، به دلیل قرار گرفتن در فهرست تحت نظر تروریسم این کشور

-وجود اختلافات مدیریتی در تیم فوتبال پرسپولیس

اخبار تکذیب شده ۸ شهریور ۱۴۰۵