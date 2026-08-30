https://mehrnews.com/x3cWfg ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱ کد مطلب 6932238 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱ میزبانی حرم مطهر رضوی از کنفرانس وحدت اسلامی مشهد- کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که هر ساله در تهران برگزار میشد، امسال در حرم مطهر رضوی برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6932238 کپی شد مطالب مرتبط وحدت اسلامی در کلام مدیر حوزه علمیه اهل سنت خواف حرم مطهر امام رضا(ع)؛ از حضور زوجهای جوان تا اهل سنت حضور علما و اندیشمندان حاضر در چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی اختتامیه چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در حرم رضوی شام ولادت پیامبر اکرم(ص) در حرم رضوی تولیت آستان قدس رضوی: رهبر شهید از غیر خدا نمیترسید پیام ویدئویی دبیرکل حزبالله لبنان به کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی عید میلاد خاتمالانبیاء (ص) در حرم مطهر رضوی وحدت در گلستان؛ روایت مشترک شیعه و سنی از یکدلی در برابر دشمن برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد هفته وحدت کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی
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