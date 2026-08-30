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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

میزبانی حرم مطهر رضوی از کنفرانس وحدت اسلامی

میزبانی حرم مطهر رضوی از کنفرانس وحدت اسلامی

مشهد- کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که هر ساله در تهران برگزار می‌شد، امسال در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

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کد مطلب 6932238

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