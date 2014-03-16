انتخاب سالم برای خرید شیرینی های نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، تعطیلات سال نو برای استراحت و دید و بازدید با اقوام و دوستان است و اگر بی تحرکی همراه با خوردن شیرینی های چرب و خامه ای باشد، پیامدهای بد چاقی را در پی خواهد داشت.

متخصصان تغذیه، برای خرید شیرینی عید توصیه می کنند، شیرینی ای انتخاب کنید که تازه و از مواد اولیه مرغوب تهیه شده باشد و در ضمن ریز و خشک باشد و ماندگاری طولانی داشته باشد چون لازم است حداقل دو هفته سالم و تازه باقی بماند.

شیرینی هایی که در میان آنها خامه، ژله یا مارمالاد استفاده شده است، برای شیرینی عید، گزینه مناسبی نیستند.

همچنین برای خرید شکلات نیز از خرید شکلات فله ای یا تخته ای باز پرهیز کنید. شکلات های مغزدار به دلیل حجم کمتر شکلات و وجود مغزها، انتخاب بهتری هستند.

برای حفظ سلامت خود و جلوگیری از چاقی در ایام نوروز، لازم نیست درتمام جاهایی که درطول روز باید به دید و بازدید بروید شیرینی بخورید می توانید در یک جا شیرینی و درجای دیگر مثلا یک عدد میوه و در جای دیگر کمی آجیل میل کنید که هم به میزبان احترام گذاشته باشید و هم از پرخوری و مصرف زیاد شیرینی، شکلات و آجیل خودداری کرده باشید.

در دید و بازدید‌ها مصرف میوه را در اولویت قرار دهید. میوه‌هایی مثل سیب که حاوی فیبر فراوانی است و همینطور مرکبات از پرخاصیت ترین میوه‌هاست. خیار سبز را چون کالری ندارد می توانید بدون نگرانی از دریافت کالری اضافی میل کنید.

همچنین باید حواسمان به کودکان باشد، زیرا کودکان در ایام نوروز به دلیل مصرف زیاد شیرینی و شکلات از مصرف وعده‌های اصلی غذایی سرباز می‌زنند و این موضوع می‌تواند بدن آنها را از انواع ریز مغذی‌ها و پروتئین که در دوره سریع رشد نیاز است، محروم کند بنابراین دقت بیشتری به تغذیه آنها در این ایام لازم است.