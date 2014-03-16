نقش زنان در اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهساسادات شریفی مشاور مشاور امور زنان و خانواده و جوانان رئیس سازمان میراث فرهنگی در ادامه این مقاله آورده است:

این حضور متفاوت به دلیل نقش­های فردی و اجتماعی متعددی است که زنان چه در درون خانواده (به عنوان مادر و همسر) و چه در بیرون از خانواده (در موقعیت­های تحصیلی و شغلی) بر عهده دارند. در نتیجه نگاه به نقش ایشان در اقتصاد مقاومتی را نیز می­توان در دو بعد خانواده و جامعه بررسی کرد. در بعد خانواده، زنان با ایفای نقش مادری، رنگ و بوی فکری و رفتاری خانواده را در موارد ذیل شکل می­دهند:

مدیریت سبد خرید خانواده

شکل­گیری الگوی مصرف خانواده

اقتصاد مقاومتی رویکردی درونزا و سازنده دارد. این امر بدین معناست که افراد جامعه بایستی برای تقویت بنیان اقتصاد جوامع محلی که در آن زندگی می­کنند، خریدهای خود را به سمت محصولات و خدماتی سوق دهند که توسط همان جامعه و با استفاده از قابلیت­ها و منابع داخلی آن تولید شده باشد. در این زمینه، زنان به عنوان تصمیم­گیرنده اصل در مورد سبد خردی خانواده، می­توانند با اتخاذ رویکردی مسئولانه هم در حمایت از تولیدکنندگان بومی سهیم باشند و هم این فرهنگ و سبک زندگی را به فرزندان خود نیز آموزش دهند. در نتیجه این رفتار به صورت آگاهانه و با انگیزه مثبت از نسلی به نسل بعد منتقل می­شود.

از طرف دیگر، یکی از الزامات حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی، بهبود الگوی مصرف خانواده است. در اکثر موارد عادات مصرف نادرست باعث می­شوند که سرمایه­های خانواده (چه مادی، چه زمان و چه معنوی) به صورت غیر اثربخش تخصیص پیدا کنند. میزان و شیوه مصرف انرژی مانند آب، برق و گاز در خانواده­ها یکی از مثال­های مهم در این بخش است. بهبود شیوه مصرف این منابع می­تواند به خانواده کمک کند که تا 25 درصد از هزینه­های انرژی خود را کاهش دهد. در حوزه دیگر، می­توان به بحث نحوه گذراندن اوقات فراغت اشاره کرد. در دهه اخیر این موضوع صرفا حول سرگرمی­ها یا فعالیت­هایی که مصرف­گرا هستند (مانند رفتن به رستوران، و خرید کردن) سوق پیدا کرده است. مادران و همسران می­توانند شیوه­های جدیدی را برای گذران اوقات فراغت پیشنهاد کنند که به جای وابسته بودن به پول، صرفا مبتنی بر مشارکت فکری، تسهیم منابع و فعالیت­های جمعی باشند. نمونه­هایی از این موارد عبارتند از: صرف کردن اوقات مشترک با خانواده در طبیعت یا پارک­ها برای ورزش، پیاده­روی یا پیک نیک؛ دورهم نشینی­های خانودگی و دوستانه برای شعرخوانی، داستان خوانی و بازی­های خلاق خانگی؛ شرکت در برنامه­های عمومی در فرهنگسراها و سرای محلات؛ ایجاد تنوع در سبد مصرف خانواده برای اوقات فراغت و شمول برنامه­های فرهنگی مانند سینما و تئاتر.

در بعد اجتماعی می­توان به اهمیت نقش­آفرینی زنان در رونق و بهره­وری اقتصادی اشاره کرد. روندهای اخیر نشان داده­اند که تاسیس کسب و کارهای کارآفرینانه کوچک و متوسط توسط زنان در حال افزایش است. این موضوع کاملا با رویکرد اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تقویت بنیان اقتصاد جوامع محلی سازگاری دارد. زنان به دلیل درک مستقیم و روشن از اقتضائات و سبک زندگی در هر جامعه، می­توانند فرصت­های درآمدزایی و ارزش­آفرینی اجتماعی را شناسایی کند و آن­ها را شکوفا نماید.

از طرف دیگر، در چند سال اخیر نرخ تحصیلات عالی در میان زنان افزایش یافته است. این روند بدین معناست که تاثیرگذاری تخصصی­تر زنان در سمت­ها و مسئولیت­های مختلف اقتصادی باعث افزایش بهره­وری تولید محصولات و ارائه خدمات می­شود. زنان با دارا بودن انگیزه پیشرفت و شکوفایی اجتماعی، با بهره­مندی از مهارت­های ارتباطات اثربخش و درک متقابل، و گرایش ذاتی برای لحاظ کردن تاثیرات اجتماعی و زیست­محیطی فعالیت­های اقتصادی، می­توانند تاثیر متفاوتی بر ارزش­آفرینی اقتصادی – اجتماعی متوازن داشته باشند.

زنان همواره نشان داده­اند که حضورشان در ایجاد بسترهای فرهنگی لازم برای توسعه و پیشرفت­های اقتصادی تاثیر مثبت داشته است. قطعا این موضوع در حوزه اقتصاد مقاومتی و ایجاد همدلی ملی برای تحقق آن صادق است.