مدیریت زن در خانه نقطه آغاز اقتصاد مقاومتی است

سیده زهرا شرف‌الدین در گفت وگو با خبرنگار مهر جایگاه زنان را در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی محوری و فراتر از مصرف‌کنندگی صرف دانست.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از هزینه‌های اضافی ریشه در چشم‌وهم‌چشمی و گرایش به کالاهای لوکس دارد، اظهار داشت: زنان می‌توانند با تشخیص درست نیاز از خواسته، برآورد منطقی هزینه‌ها و انتخاب آگاهانه کالاهای ایرانی باکیفیت، ضمن کاهش فشار اقتصادی، الگوی ساده‌زیستی را در مهمانی‌ها و مناسبت‌ها حاکم کنند.

شرف‌الدین، زن را «فرمانده خردمند جبهه اقتصاد خانواده» خواند و افزود: هرچه مصرف آگاهانه‌تر و وابستگی به کالاهای وارداتی کمتر شود، اقتصاد مقاومتی ابتدا در خانواده و سپس در جامعه محقق می‌شود. تربیت فرزندان بر پایه قناعت و صرفه‌جویی نیز از وظایف کلیدی مادران است.

این مدرس حوزه و دانشگاه، سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی برتر دانست و تصریح کرد: عزت را باید در قناعت و بندگی خدا جست، نه در رقابت‌های مادی و ظاهری. اقتصاد مقاومتی تنها به مصرف برنمی‌گردد، بلکه ریشه در باورهای دینی، توکل، مجاهدت با نفس و استغفار دارد.

وی در ادامه به نقش روابط سالم خانوادگی در افزایش برکت زندگی اشاره کرد و گفت: صبر در برابر والدین، گذشت میان همسران و مدارا با دوستان، زمینه‌ساز گشایش رزق و آرامش حقیقی است، انسان وقتی تصمیم‌هایش را بر پایه تکلیف و رضای الهی بگیرد، نه بر اساس نگاه دیگران، به رشد معنوی و مادی هم‌زمان دست می‌یابد.

شرف‌الدین در پایان خاطرنشان کرد: زن با تکیه بر عقلانیت، ایمان و هنر مدیریت، هم بنیان‌های معنوی خانواده را تقویت می‌کند و هم نقشی اثرگذار در اقتصاد مقاومتی ایفا می‌نماید؛ نقشی که از خانه آغاز و تا جامعه امتداد می‌یابد.