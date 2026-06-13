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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

مدیریت زن در خانه نقطه آغاز اقتصاد مقاومتی است

مدیریت زن در خانه نقطه آغاز اقتصاد مقاومتی است

ساری- یک مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر نقش فرماندهی اقتصادی زنان در خانواده گفت: مدیریت آگاهانه منابع و الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) می‌تواند بستر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

سیده زهرا شرف‌الدین در گفت وگو با خبرنگار مهر جایگاه زنان را در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی محوری و فراتر از مصرف‌کنندگی صرف دانست.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از هزینه‌های اضافی ریشه در چشم‌وهم‌چشمی و گرایش به کالاهای لوکس دارد، اظهار داشت: زنان می‌توانند با تشخیص درست نیاز از خواسته، برآورد منطقی هزینه‌ها و انتخاب آگاهانه کالاهای ایرانی باکیفیت، ضمن کاهش فشار اقتصادی، الگوی ساده‌زیستی را در مهمانی‌ها و مناسبت‌ها حاکم کنند.

شرف‌الدین، زن را «فرمانده خردمند جبهه اقتصاد خانواده» خواند و افزود: هرچه مصرف آگاهانه‌تر و وابستگی به کالاهای وارداتی کمتر شود، اقتصاد مقاومتی ابتدا در خانواده و سپس در جامعه محقق می‌شود. تربیت فرزندان بر پایه قناعت و صرفه‌جویی نیز از وظایف کلیدی مادران است.

این مدرس حوزه و دانشگاه، سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی برتر دانست و تصریح کرد: عزت را باید در قناعت و بندگی خدا جست، نه در رقابت‌های مادی و ظاهری. اقتصاد مقاومتی تنها به مصرف برنمی‌گردد، بلکه ریشه در باورهای دینی، توکل، مجاهدت با نفس و استغفار دارد.

وی در ادامه به نقش روابط سالم خانوادگی در افزایش برکت زندگی اشاره کرد و گفت: صبر در برابر والدین، گذشت میان همسران و مدارا با دوستان، زمینه‌ساز گشایش رزق و آرامش حقیقی است، انسان وقتی تصمیم‌هایش را بر پایه تکلیف و رضای الهی بگیرد، نه بر اساس نگاه دیگران، به رشد معنوی و مادی هم‌زمان دست می‌یابد.

شرف‌الدین در پایان خاطرنشان کرد: زن با تکیه بر عقلانیت، ایمان و هنر مدیریت، هم بنیان‌های معنوی خانواده را تقویت می‌کند و هم نقشی اثرگذار در اقتصاد مقاومتی ایفا می‌نماید؛ نقشی که از خانه آغاز و تا جامعه امتداد می‌یابد.

کد مطلب 6858613

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