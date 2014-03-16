پخش نوروزی «قند پهلو» از امشب در شبکه آموزش

به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید «قند پهلو» به تهیه کنندگی امیر قمیشی و با اجرای رضا رفیع در اسفند ماه ضبط و تولید شده است.
در سری جدید برنامه «قند پهلو» آیتمهای جدیدی اضافه شده و از جمله آیتمهایی در زمینه ترانه در سری جدید اضافه شده که در عین جدیت به طنز پهلو میزند.
«قند پهلو» در 16 قسمت از امشب ساعت 22 به مدت 60 دقیقه هر شب از شبکه آموزش پخش میشود.
سازندگان برنامه «قند پهلو» از جمله رضا رفیع، شهرام شکیبا، ناصر فیض و امیر قمیشی در برنامه سال تحویل اجرا دارند و کل برنامه به مشاعره و معرفی فینالیستهای «قند پهلو» میگذرد.
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