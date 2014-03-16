استفاده از تمام ظرفیت های همدان برای جذب گردشگر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح ستاد اسکان نوروزی در استان همدان اظهار داشت: در بازدید از ستاد های اسکان نوروزی در همدان شاهد آن هستیم که کارگروه های هشتگانه در استان همدان کاملا آمادگی پذیرای از میهمانان نوروزی است.

وی با بیان اینکه برای پذیرای از مهمانان نوروزی و اسکان مسافران نیاز است که ستادهای اسکان باهم هماهنگ باشند، ابراز داشت: با توجه به تمهیدات و جلسات برگزار شده شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که بیس و پایه اسکان دهی مسافران در ایام نوروز هستند هماهنگی لازم را باهم دارند.

معاون امور عمرانی در ادامه سخنانش نیرو های ستاد اسکان از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه کشیک دارند، عنوان داشت: ستاد های اسکان، آموزش و پرورش و هلال احمر و نیرو های امدادی آمادگی کامل برای اسکان دهی مسافران را دارند.

عراقی با تاکید بر اینکه از ظرفیت های استان همدان باید حداکثر استفاده را در جذب گردشگر استفاده شود، بیان داشت: ایام نوروز شرایطی مناسبی برای معرفی استان همدان و جاذبه های گردشگری آن است.

وی با بیان اینکه هلال احمر نیز برای امداد و نجات در جاده ها آماده هستند، ابراز داشت: چادرهای هلال احمر برای اسکان اضطراری مسافران آماده است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه شهرداری ورودی های شهر را آماده کرده است، اظهار داشت: پیش بینی شده که امسال در برخی نقاط مانند بلوار ارم و پارک شهر برای چادر زنی مسافران آماده شده است.

غار علیصدر شرایط مطلوبی برای پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی ندارد

عراقی با بیان اینکه تمام دستگاه های امداد رسان و خدماتی برای نوروز امسال آماده هستند، اظهار داشت: در مجموع شرایط لازم برای اسکان مسافران نوروزی و خدمت رسانی به مسافران در استان همدان آماده شده است.

وی در مورد تعطیلی فرودگاه و لغو پروازها، گفت: شرکت علیصدر برنامه هایی برای سال آینده در نظر دارد که برنامه هایی در سال 93 به اجرا گذارد اما هدف بر این است که کار های انجام شده بر مبنای اقتصادی باشد.

عراقی با تاکید بر اینکه مردم استان و ادارات نیز از مسافرت با هواپیما استقبال کنند، بیان داشت: برای غارعلیصدر نیز برنامه های بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت داریم و در حال حاضر شرایط خوبی در غار علیصدر برای مسافران داخلی و خارجی وجود ندارد.

معاون امور عمرانی ابراز داشت: در حال حاضر سوئیت های برای اقامت مسافران در محوطه غار علیصدر تهیه شده است و از نظر امنیتی و نظافت برنامه هایی انجام می شود.