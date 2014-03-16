  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۵۸

محبی عنوان کرد:

استان هرمزگان پیشرو در حذف روش های صید مخرب است

استان هرمزگان پیشرو در حذف روش های صید مخرب است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل شیلات هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان در حذف روش های صید مخرب پیشرو است، تصرح کرد: هرمزگان در صید به روش لانگ لاین و توسعه این روش صید در کشور گام های خوبی برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز محبی با اعلام برپایی منطقه صید بدون تور در حوزه جزایر استان هرمزگان گفت:با شروع طرح پایلوت روش صید لانگ لاین در جزیره کیش نتایج بسیار مناسبی به دست آمده است که نوید دهنده ادامه این روند در سرتاسر  استان است.

وی تصریح کرد: با توجه به  اجرای چند ماه طرح پایلوت صید به روش لانگ لاین  توسط شناورهای ترویجی می توان با قاطعیت گفت:شرایط برای حذف تور از ادوات صید محیا گردیده است.

محبی ابراز داشت:حوزه جنوبی خلیج فارس پتانسیل لازم برای توسعه صید مسئولانه لانگ لاین را برای تولیدماهی با کیفیت و با سالم را دارد.

مدیر کل شیلات هرمزگان گفت:در حال حاضر با توجه به ترویج و اطلاع رسانی مناسب شیلات پیرامون مزایای روش صید لانگ لاین در خواست های بسیاری از سوی صیادان در راستای حذف تورهای گوشگیر و استفاده از روش صید لانگ لاین به شیلات رسیده است که همگی در حال پیگیری است.

 

 

کد مطلب 2257548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها