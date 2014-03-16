استان هرمزگان پیشرو در حذف روش های صید مخرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز محبی با اعلام برپایی منطقه صید بدون تور در حوزه جزایر استان هرمزگان گفت:با شروع طرح پایلوت روش صید لانگ لاین در جزیره کیش نتایج بسیار مناسبی به دست آمده است که نوید دهنده ادامه این روند در سرتاسر استان است.

وی تصریح کرد: با توجه به اجرای چند ماه طرح پایلوت صید به روش لانگ لاین توسط شناورهای ترویجی می توان با قاطعیت گفت:شرایط برای حذف تور از ادوات صید محیا گردیده است.

محبی ابراز داشت:حوزه جنوبی خلیج فارس پتانسیل لازم برای توسعه صید مسئولانه لانگ لاین را برای تولیدماهی با کیفیت و با سالم را دارد.

مدیر کل شیلات هرمزگان گفت:در حال حاضر با توجه به ترویج و اطلاع رسانی مناسب شیلات پیرامون مزایای روش صید لانگ لاین در خواست های بسیاری از سوی صیادان در راستای حذف تورهای گوشگیر و استفاده از روش صید لانگ لاین به شیلات رسیده است که همگی در حال پیگیری است.