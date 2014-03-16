عدم جدیت سازمان میراث فرهنگی برای آزادسازی "فلک الافلاک"/ وقتی قانون 10 ساله بودجه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به وضعیت صنعت گردشگری در لرستان اظهار داشت: چندین سال از انقلاب گذشته اما همچنان نتوانسته ایم از ظرفیت های گردشگری استان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه تنها یاد گرفته ایم نام ظرفیت های گردشگری را ببریم و از آن هیچ استفاده ای نکنیم، تصریح کرد: عملا هیچگونه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان نشده است.

سند ثبت جهانی پلهای تاریخی لرستان دست چه کسی است؟!

استاندار لرستان با اشاره به اینکه اگر برنامه ریزی درست و اصولی صورت می گرفت می شد از اهالی روستاها و ماطق گردشگری استان برای گسترش صنعت گردشگری استفاده کرد، افزود: استفاده از "هلدینگ" های سرمایه گذاری برای گسترش صنعت گردشگری استان ضروری است.

بازوند با بیان اینکه مدت زیادی است که در رابطه با پل های تاریخی استان و پیش مقدمه ثبت جهانی آنها صحبت می شود، گفت: این در حالی است که هنوز مشخص نیست سند و پیش مقدمه این ثبت جهانی دست چه کسی است.

وی با اشاره به اینکه اگر نوشته مکتوبی در رابطه با پیش مقدمه ثبت جهانی پل های لرستان وجود دارد باید ارائه شود، اظهار داشت: از مجموعه میراث فرهنگی انتظار می رود یک برنامه قوی تر برای پیشرفت صنعت گردشگری استان ارائه کند.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آزاد سازی حریم قلعه تاریخی فلک الافلاک گفت: این ذهنیت و آمادگی در سازمان میراث فرهنگی کشور وجود ندارد که برای آزاد سازی حریم قلعه اقدام کند.

اما و اگرهای آزادسازی حریم قلعه تاریخی فلک الافلاک

بازوند با تاکید بر اینکه ما در داخل استان با فرمانده سپاه استان برای آزاد سازی حریم قلعه توافق کرده ایم، یادآور شد: موافقت معاون اول رئیس جمهور نیز گرفته شده و الان بیش از یک ماه است که منتظر نامه موافقت آقای سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی هستیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه در سازمان میراث فرهنگی کشور هیچگونه حساسیتی در رابطه با آزاد سازی قلعه وجود ندارد، تصریح کرد: باید حساسیت لازم در مسئولان میراث فرهنگی کشور ایجاد شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه چرا نمایندگان استان هنوز یک سوال در رابطه با عدم اجرای قانون 10 ساله آزاد سازی حریم قلعه فلک الافلاک نمی کنند، یادآور شد: 10 سال از تصویب قانون آزاد سازی حریم قلعه در مجلس می گذرد اما هنوز برای این امر بودجه تعیین نشده است.

بازوند با بیان اینکه برخی افراد می گویند به علت عدم موافقت سپاه حریم قلعه آزاد نشده است، تصریح کرد: این در حالی است که سپاه راضی به این کار شده اما هیچگونه همتی در سازمان میراث فرهنگی کشور برای این امر وجود ندارد.

قانون 10 ساله همچنان در اجرا می لنگد

بنابراین گزارش، قانون آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مورخ نوزدهم آذرماه سال 1382 تصویب و در 26 آذرماه به تایید شورای نگهبان رسید.

جدول اظهارات مسئولان پیرامون آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک

رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی خود از آزادسازی حریم این قلعه تاریخی در سال 90 خبر داده بود غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس کمیسیون فرهنگی نزدیکترین کمیسیون برای رسیدگی به موضوع آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک است و این موضوع را پیگیری می کند معاون اول رئیس جمهور اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال برای آزادسازی حریم قلعه تاریخی فلک الافلاک و دیگر آثار تاریخی استان در سفر سوم هیئت دولت به استان به تصویب رسید مصطفی محمد نجار وزیر کشور وقت آزادسازی قلعه تاریخی فلک الافلاک یک قانون است و حتما باید این قانون اجرایی و حریم این بنای باستانی آزادسازی شود معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور اگر حریم قلعه آزادسازی نشود از نظر ما تخلف و تعرض به حریم قلعه تلقی می شود استاندار وقت لرستان آزادسازی قلعه تاریخی فلک الافلاک یک قانون است و حتما باید این قانون اجرایی و حریم این بنای باستانی آزادسازی شود

آزادسازی قلعه فلک الافلاک از آن جهت حائز اهمیت است که علاوه بر ضرورت ایجاد یک مجتمع فرهنگی توریستی در کنار این اثر باستانی، ثبت جهانی این اثر که در دستور کار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است نیز نیازمند آزادسازی حریم این بنای تاریخی است.

مستندات آزادسازی قلعه فلک الافلاک

مصوبه تایخ دستور رهبر معظم انقلاب 70/10/1 صورت جلسه کمیته مشورتی ملی 80/2/22 مصوبه شورای ملی انقلاب فرهنگی 81/7/2 ابلاغ قانون مجلس شورای اسلامی 82/10/8 مصوبه سفر اول هیئت دولت 84/12/23 مصوبه سفر دوم هیئت دولت 87/8/20 مصوبه کارگروه توسعه و عمران لرستان 87/12/23 طرح در دو جلسه هیئت دولت با حضور معاون اول سال 90

این در حالیست که تاکنون مسئولان متعددی در سفر به لرستان و در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت آزادسازی حریم این بنای تاریخی تاکید کرده اند که رئیس جمهوری، وزیر کشور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی دیوان محاسبات و... از جمله این شخصیت ها بوده اند.

این در حالیست که پیش از این در سفر سوم هیئت دولت به لرستان رئیس جمهور وقت در گفتگوی زنده تلویزیونی خود از آزادسازی حریم این قلعه تاریخی در سال 90 خبر داده بود.

همچنین به گفته معاون اول رئیس جمهور اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال برای آزادسازی حریم قلعه تاریخی فلک الافلاک و دیگر آثار تاریخی استان در سفر سوم هیئت دولت به استان به تصویب رسید.

فلک الافلاک شاهکار معماری ایران زمین

قلعه فلک الافلاک بر بلندای تپه ای باستانی و طبیعی در مرکز شهر خرم آباد واقع شده است و دارای هشت برج و دو حیاط مستطیل شکل بوده است.

ارتفاع بلندترین دیوار این قلعه سترگ و باشکوه تا سطح تپه پنج متر و 22 سانتیمتر و مساحت کلی آن پنج هزار و 300 متر مربع و پلان بنای این قلعه تاریخی به صورت هشت ضلعی نامنظم است.

زیبایی و معماری شگفت انگیز قلعه فلک الافلاک موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیکی خود در قرن چهارم هجری قمری به عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بویه درآمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم آباد این قلعه نیز بنام خرم آباد معروف شد و احتمالا نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

این بنای کم نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره 883 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این قلعه در برخی منابع به نامهای "شاپور خواست"، سابر خواست" و "فلک الافلاک" نامگذاری شده است. در مجاور این قلعه باستانی چشمه پرآب نیز وجود دارد که زیبایی خیره کننده ای را به این بنای باستانی بخشیده است.