سید مجتبی موسوی، مدیر امور حجم سازمان زیباسازی شهرداری تهران و مدیر گالری برگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوران مسئولیت من در مدیریت آثار حجمی در دوره تاریخی از هنر مجسمه‌سازی کشور بود که به هیچ دوره دیگری قبل و بعد از آن شباهت نداشته و نخواهد داشت.

وی افزود: شرایط تثبیت نشده در حوزه مجسمه‌سازی، نبود الگوهای مناسب، فقدان رویدادهای منظم و مستمر تاثیرگذار و همچنین تعداد کم هنرمندانی که تجاربی در زمینه پروژه‌های شهری داشتند و جوان بودن و کم‌تجربه بودن فارغ‌التحصیلان جدید دانشگاهی در رشته مجسمه‌سازی مسائل محدودکننده‌ای بود که امکان بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را سلب می‌کرد.

موسوی خاطرنشان کرد: به دلیل همه این مسایل لازم بود همزمان با انجام پروژه‌های هنری شهری، برخی اقدامات زیربنایی انجام شود که طبیعتا بازدهی کوتاه‌مدت نداشتند. همچنین لازم بود در این رابطه از بسیاری از هنرمندان جوان و کم‌تجربه که استعداد و قابلیت خود را ثابت کرده بودند به انحای مختلف حمایت‌هایی صورت بگیرد تا به جرگه حرفه‌ای‌ها ملحق شده و بتوانند در پروژه‌های مختلف مشارکت مطلوب داشته باشند.

این هنرمند مجسمه‌ساز برگزاری رویدادهای هنری مجسمه‌سازی در سطح شهر را یکی از راهکارهایی دانست که این مهم به انجام برسد و در این مورد توضیح داد: رویدادهای هنری که در این مدت ایجاد شد یکی از راهکارهای اتخاذ شده به این منظور بود که فکر می‌کنم تاثیرات آنها به امروز محدود نبوده و دستاوردهایی در آینده خواهند داشت.

مدیر گالری برگ ادامه داد: با این حساب گمان می‌کنم بخشی از قضاوت در این زمینه توسط دیگران و در آینده صورت خواهد گرفت.

وی به مدیریت خود درس ال 92 نمره 18 داد و گفت: طبیعتا ادعای کمال، گزافه‌گویی است اما با توجه به شرایط موجود که بخش کوچکی از آن را توضیح دادم، گمان می‌کنم نمره 18 منصفانه باشد.

موسوی راه‌اندازی موزه کمال‌الملک و برگزاری پنجمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی در بوستان نوروز را بهترین اتفاقاتی که در سال 92 برای حوزه تجسمی افتاد، قلمداد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که بدترین اتفاق‌های سال 92 در حوزه تجسمی چیست؟ گفت: کپی‌های غیرقانونی از طرح‌ها و آثار هنرمندان و رونق بی‌رویه بازار تولید انبوه احجامی که به غلط، اثر هنری نامیده می‌شوند توسط سودجویانی که به دلیل ناآشنایی مدیران غیرتخصصی به این حوزه نفوذ کرده و از این طریق سود هنگفتی کسب کرده‌اند و گردش مالی اندکی که با خون دل و تلاش‌های فراوان در بازار هنر ایجاد شده به نفع خود از هنرمندان واقعی سلب کرده‌اند و متاسفانه تعدادشان هم روبه افرایش است، از جمله منفی ترین اتفاقات سال 92 بود.

مدیر امور حجم سازمان زیباسازی شهرداری تهران و مشاور هنری رئیس این سازمان در پایان آرزو کرد که در سال 93 کورسوی امیدی که در دل اصحاب فرهنگ و هنر ایجاد شده است، پرفروغ‌تر شود.