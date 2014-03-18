همه پرسی کریمه ساختگی بود/ پوتین مسیر انزوا را انتخاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از CNN، ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس در حضور نمایندگان پارلمان این کشور درباره همه پرسی کریمه و عملکرد روسیه در این خصوص گفت: ما در حفظ قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل منافعی حیاتی داریم.



وی در ادامه گفت: ما باید به پیمانها احترام بگذاریم و نظام جهانی را بر اساس قوانین و مقررات حفظ کنیم.



ویلیام هیگ عملکرد روسیه در شبه جزیره کریمه را بر خلاف همه این اصول بنیادین خواند و گفت عملکرد روسیه آینده اوکراین را تهدید می کند.



وزیر خارجه انگلیس از خویشتنداری دولت اوکراین، نیروهای نظامی و مردم این کشور در مقابل تحریکات روسیه و اشغال بخشی از این کشور تقدیر کرد.



هیگ تصریح کرد: ما تلاش می کنیم درباره ماموریت گسترده تر هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا برای همه قسمتهای اوکراین در روزهای آتی توافق کنیم.



وزیر خارجه انگلیس در واکنش به اقدام پوتین در ملحق کردن کریمه به خاک روسیه ضمن غیرقانونی خواندن همه پرسی برگزار شده در این منطقه گفت: پوتین امروز قوانین جدیدی را اعلام کرد تا کریمه را به روسیه ملحق کند. تاسف بار بود که شنیدیم پوتین امروز مسیر انزوا را انتخاب کرد. هیچ روند نمایشی و ساختگی از دموکراسی یا استناد به تحریفات تاریخی نمی تواند جای این واقعیت را بگیرد که اقدام روسیه تجاوز به کشوری مستقل و غصب بخشی از سرزمین آن بدون احترام به قوانین آن کشور یا قوانین بین المللی بوده است.

وی همه پرسی شبه جزیره کریمه و الحاق این منطقه به روسیه را ساختگی خواند.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس هم امروز اعلام کرد روسیه هزینه سنگینی برای عملکردش در کریمه خواهد پرداخت.